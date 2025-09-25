ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποδείχθηκε η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση» απαντά ο Χνάρης στη ΝΔ που τον εμπλέκει στο σκάνδαλο

Για «απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα» ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης, απαντώντας στις πηγές της ΝΔ, οι οποίες επιχείρησαν να τον εμπλέξουν στην εξεταστική για τον Οργανισμό.

Ο κ. Χνάρης δήλωσε ότι «αποδείχθηκε η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της ΝΔ» και πρόσθεσε ότι έχει καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής τις αρμοδιότητες που είχε ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης.

Η δήλωση του Μανόλη Χνάρη:

«Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα, αφού έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες. Με αυτό το επιχείρημα γελά το σύνολο του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας.

Είναι λοιπόν απορίας άξιο, αφού κατά την κυβέρνηση τη σχετική αρμοδιότητα ελέγχου την έχουν οι περιφέρειες, γιατί στην εξεταστική επιτροπή δεν κάλεσε την Ένωση των Περιφερειών Ελλάδος;

Σε κάθε περίπτωση, τις αρμοδιότητες που είχα ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα στην περιφέρεια Κρήτης, τις έχω καταθέσει στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και θα το ξανά κάνω όποτε και όπου χρειαστεί».

Αφορμή στάθηκε η αιχμή που άφησε στη μαραθώνια κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών».

«Η εμπλοκή Χνάρη στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση», αναφέρουν πηγές της ΝΔ δίνοντας νέα τροπή στη σφοδρή αντιπαράθεση.

Οι ίδιες γαλάζιες πηγές υποστηρίζουν ότι η κατάθεση του Κυριάκου Μπαμπασίδη που εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί σε διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας, όχι μόνο ενισχύει την κυβερνητική θέση αλλά παράλληλα προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ που … σπεύδει να ζητήσει και τα ρέστα. «Αν κόπτεται πραγματικά για την αλήθεια, ας ερευνήσει την περίπτωση του βουλευτή του στο νομό Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, ο οποίος διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2019 καθώς και Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Κρήτης 3/2017-8/2018 και 9/2019-4/2021 αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης», αναφέρουν στην πλειοψηφία.

Την ίδια ώρα επικαλούνται δημοσίευμα «βόμβα», όπως το χαρακτηρίζουν, της εφημερίδας «Νέα Κρήτη» σύμφωνα με το οποίο στην Περιφέρεια Κρήτης σε κλειστές συσκέψεις μιλούσαν για ανεξέλεγκτο αριθμό ζώων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ίδια στιγμή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης έκανε τον … «τροχονόμο» στα αιγοπρόβατα που αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο! Επιπλέον, αναφέρουν πηγές της ΝΔ, η εφημερίδα μόλις χθες αποκάλυψε με έγγραφα πως το καλοκαίρι του 2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο, είχε ενημερώσει όλη την πολιτική ιεραρχία της Περιφέρειας Κρήτης – άρα και τον κ. Χνάρη – για την ύπαρξη σοβαρών παρανομιών και ζητούσε επανέλεγχο στοιχείων και διασταύρωση.

