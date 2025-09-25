search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 19:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

25.09.2025 18:27

H ΝΔ εμπλέκει τον Μανόλη Χνάρη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

25.09.2025 18:27
MANOLIS-XNARIS-54

Τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη που διατέλεσε αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Πρωτογενή Τομέα βάζει στο στόχαστρό της η ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφορμή στάθηκε η αιχμή που άφησε στη μαραθώνια κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών».

«Η εμπλοκή Χνάρη στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση», αναφέρουν πηγές της ΝΔ δίνοντας νέα τροπή στη σφοδρή αντιπαράθεση. 

Οι ίδιες γαλάζιες πηγές υποστηρίζουν ότι η κατάθεση του Κυριάκου Μπαμπασίδη που εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί σε διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας, όχι μόνο ενισχύει την κυβερνητική θέση αλλά παράλληλα προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ που … σπεύδει να ζητήσει και τα ρέστα. «Αν κόπτεται πραγματικά για την αλήθεια, ας ερευνήσει την περίπτωση του βουλευτή του στο νομό Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, ο οποίος διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2019 καθώς και Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Κρήτης 3/2017-8/2018 και 9/2019-4/2021 αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης», αναφέρουν στην πλειοψηφία.

Την ίδια ώρα επικαλούνται δημοσίευμα «βόμβα», όπως το χαρακτηρίζουν, της εφημερίδας «Νέα Κρήτη» σύμφωνα με το οποίο στην Περιφέρεια Κρήτης σε κλειστές συσκέψεις μιλούσαν για ανεξέλεγκτο αριθμό ζώων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ίδια στιγμή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης έκανε τον … «τροχονόμο» στα αιγοπρόβατα που αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο! Επιπλέον, αναφέρουν πηγές της ΝΔ, η εφημερίδα μόλις χθες αποκάλυψε με έγγραφα πως το καλοκαίρι του 2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο, είχε ενημερώσει όλη την πολιτική ιεραρχία της Περιφέρειας Κρήτης – άρα και τον κ. Χνάρη – για την ύπαρξη σοβαρών παρανομιών και ζητούσε επανέλεγχο στοιχείων και διασταύρωση.

