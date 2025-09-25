Φάμελλος: «Έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ για την συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή – Οι καθυστερήσεις εξυπηρετούν τον Μητσοτάκη»

Στην ανάγκη της πολιτικής αλλαγής, και της απάντησης στο «καθεστώς Μητσοτάκης», των σκανδάλων και της συγκάλυψης, αναφέρθηκε από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελλου η υλοποίηση του σχεδίου για μια Προοδευτική Ελλάδα περνά μέσα από τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο καταλύτης.

Μάλιστα έκανε λόγο για «προοδευτική παράταξη νίκης».

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανταποκριθεί στο αίτημα της κοινωνίας που λέει «συσπειρωθείτε, ενωθείτε για να φύγει αυτή η κυβέρνηση», με τις πρωτοβουλίες για τις κοινοβουλευτικές συνεργασίες και τις συγκλίσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πως επέμεινε παρά τις αρνήσεις και τις καθυστερήσεις. Άφησε δε την αιχμή ότι «οι αρνήσεις, οι καθυστερήσεις στο λαϊκό αυτό αίτημα είναι υπεκφυγές που εξυπηρετούν μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει».

Σε συνέχεια και της χθεσινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας διακήρυξε την προγραμματική ετοιμότητα και την πολιτική αποφασιστικότητα του ΣΥΡΙΖΑ να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσει για την κοινή δράση και την προοδευτική διέξοδο. Και τόνισε την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε όλη τη χώρα, «για την συσπείρωση, την συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου αλλά και την κοινή δράση, μέσα και έξω από την Βουλή». Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για προεκλογική κίνηση αλλά για στρατηγική επιλογή «κοινωνικής και εθνικής ανάγκης».

Αναφέρθηκε στο Φόρουμ Διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων καλώντας τους βουλευτές «να το υλοποιήσουμε μαζί». Ανέφερε πως «ο διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει, σε πολλές περιπτώσεις και από τα κάτω» και πως σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ενθαρρύνει τον διάλογο και κάθε απόφαση για κοινή δράση σε όλα τα επίπεδα. «Με ενεργή την παρουσία των στελεχών μας σε όλη τη χώρα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, όχι μόνο για το κεντρικό διακύβευμα αλλά και για τα τοπικά ζητήματα και ανάγκες» και πρόσκληση σε όλους τους «προοδευτικούς, δημοκράτες και δημιουργικούς ανθρώπους να συμμετέχουν».

«Κυρώσεις στο Ισραήλ τώρα»

Στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε συνολική κριτική στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα -προεξάρχοντος του ΟΠΕΚΕΠΕ– αλλά και για τη στάση της σε μια σειρά από ζητήματα μεταξύ άλλων, το Παλαιστινιακό.

Χαρακτήρισε «απαράδεκτη και απάνθρωπη» τη στάση της ΝΔ στο Παλαιστινιακό. Επισήμανε πως «όταν ο ΟΗΕ μιλά για γενοκτονία, όταν η παγκόσμια κοινότητα καταδικάζει τα εγκλήματα του Ισραήλ, όταν η μία χώρα μετά την άλλη αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, η ελληνική κυβέρνηση, ακολουθώντας το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου του Τραμπ, στηρίζει αναφανδόν το Ισραήλ και αμφισβητεί τη γενοκτονία».

Αναφερόμενος στην θέση του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για:

· τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα,

· κυρώσεις στο Ισραήλ,

· εμπάργκο όπλων,

· επιστροφές των ομήρων, και πρώτα από όλα

· αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Όπως αποφάσισε η Βουλή το 2015!

Επιπλέον, διατράνωσε τη στήριξη του κόμματος στον στόλο των σκαφών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να τον προστατέψει όπως κάνουν και η Ιταλία και η Ισπανία, καθώς «είναι εθελοντές για την ειρήνη και τη ζωή».

Η δικαιοσύνη να ακούσει το αίτημα Ρούτσι και να δώσει διέξοδο

Σε ό,τι αφορά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, εξέφρασε την ξεκάθαρη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα του. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση και την ηγεσία της Δικαιοσύνης για «υποκρισία», «αναλγησία» και «φθηνές δικαιολογίες». Κάλεσε δε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να δώσουν διέξοδο τώρα και να μην πλήξουν κι άλλο το κύρος της.

«Οι πολίτες βλέπουν μια ανάλγητη κυβέρνηση που αφήνει έναν γονιό που έχει χάσει το παιδί του να συνεχίζει απεργία πείνας για 11η συνεχόμενη μέρα, επειδή ζητά το αυτονόητο», να μάθει τις συνθήκες θανάτου του γιου του, ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Η κραυγή αγωνίας ενός γονέα συγκλονίζει όλη την Ελλάδα εκτός από την κυβέρνηση και τα λίγα τρολ που έχει εξαπολύσει στο διαδίκτυο για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του παρακράτους. Μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε και εμείς ξεκάθαρα δίπλα του».

