GPO: Απώλειες ΝΔ, ένας στους δύο θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και κυβέρνηση συνεργασίας – Μάστιγα η ακρίβεια και η διαφθορά

Προβάδισμα 12,4 μονάδων εξακολουθεί να καταγράφει η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, με το κυβερνών κόμμα ωστόσο να σημειώνει επιδόσεις πολύ κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με την Μάρα Ζαχαρέα από τον αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.

Είναι η πρώτη έρευνα μετά τη ΔΕΘ που διεξήχθη για λογαριασμό του STAR και αποτυπώνει τα νέα δεδομένα στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3% ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9,8%. Πτώση 4,5 μονάδων καταγράφει η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό με 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%. Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καταγράφεται στο 2,1% και το ΜΕΡΑ25 στο 2%. 1,5% συγκεντρώνει η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία ( 50,2%) προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.

Τέλος σε σχέση με τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών το 67,5% απαντά όχι και μάλλον όχι έναντι του 31,1% που απαντά ναι και μάλλον ναι.

