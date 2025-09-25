search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 22:43
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 20:57

GPO: Απώλειες ΝΔ, ένας στους δύο θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και κυβέρνηση συνεργασίας – Μάστιγα η ακρίβεια και η διαφθορά

25.09.2025 20:57
ekloges_dimoskopisi

Προβάδισμα 12,4 μονάδων εξακολουθεί να καταγράφει η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, με το κυβερνών κόμμα ωστόσο να σημειώνει επιδόσεις πολύ κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με την Μάρα Ζαχαρέα από τον αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.

Είναι η πρώτη έρευνα μετά τη ΔΕΘ που διεξήχθη για λογαριασμό του STAR και αποτυπώνει τα νέα δεδομένα στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών.

Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3% ενώ στην τρίτη θέση ανεβαίνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9,8%. Πτώση  4,5 μονάδων καταγράφει η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ,  με ποσοστό  με 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καταγράφεται στο 2,1% και το ΜΕΡΑ25 στο 2%. 1,5% συγκεντρώνει η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% . Στην τρίτη θέση ανεβαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,6%. Στην πέμπτη θέση με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολουθούν: Σωκράτης Φάμελλος, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Στέφανος Κασσελάκης, Αλέξης Χαρίτσης και Δημήτρης Νατσιός.

Δημοσκόπηση GPO για το Star
Δημοσκόπηση GPO για το Star

Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία ( 50,2%) προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.

Δημοσκόπηση GPO για το Star
Δημοσκόπηση GPO στο Star

Τέλος σε σχέση με τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και στο ερώτημα αν θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών το 67,5% απαντά όχι και μάλλον όχι έναντι του 31,1% που απαντά ναι και μάλλον ναι.

Δημοσκόπηση GPO για το Star

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποδείχθηκε η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση» απαντά ο Χνάρης στη ΝΔ που τον εμπλέκει στο σκάνδαλο

Τετ α τετ Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη – Σε συνάντηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση στη Νέα Υόρκη με επενδυτές και επιχειρηματίες – «Δύναμη προόδου ή μοχλός απειλής η AI»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_tsakalotos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφιά» Τσακαλώτου: Δεν χωράνε στην αριστερά αυτά που λέει ο Τσίπρας

trump erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί την Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο καθώς ο Ερντογάν επιδιώκει συμφωνία για τα F-35

Megali tou genous sxoli
ΚΟΣΜΟΣ

Μετακομίζει η Μεγάλη του Γένους Σχολή, λόγω έργων ενίσχυσης της στατικότητας του κτηρίου της

yemeni_attack
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβαρδίζει βάσεις των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά – Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες

gar
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον άγριο ξυλοδαρμό της στο πάρκινγκ του ξενοδοχείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 22:43
tsipras_tsakalotos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφιά» Τσακαλώτου: Δεν χωράνε στην αριστερά αυτά που λέει ο Τσίπρας

trump erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί την Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο καθώς ο Ερντογάν επιδιώκει συμφωνία για τα F-35

Megali tou genous sxoli
ΚΟΣΜΟΣ

Μετακομίζει η Μεγάλη του Γένους Σχολή, λόγω έργων ενίσχυσης της στατικότητας του κτηρίου της

1 / 3