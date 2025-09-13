GPO: Κάτω από το 30% η ΝΔ και μετά τη ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ κλειδώνει τη 2η θέση, οι «δεξαμενές» των κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο στους τρεις πολίτες (64,3%) κρίνουν αρνητικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, για τις οποίες θετική άποψη έχει μόλις το 32,9% του συνόλου των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της GPO (για τα Παραπολιτικά).
Η νέα μέτρηση επιβεβαιώνει την εικόνα που περιέγραψαν άλλες δύο δημοσκοπήσεις, ότι δηλαδή τα μέτρα της ΔΕΘ δεν είχαν την απήχηση που περίμενε το Μέγαρο Μαξίμου.
Εξ ου και η Νέα Δημοκρατία δείχνει να κερδίζει μεν από τα μέτρα αυτά, αλλά σε μάλλον περιορισμένα, κάτι που την αφήνει και πάλι κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου παραμένει κάτω από το όριο του 25%, που θέτει ο εκλογικός νόμος για να πάρει το μόνους των εδρών.
Νέα Δημοκρατία: 24,8%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
ΠΑΣΟΚ: 11,2%
Ελληνική Λύση: 8,7%
ΚΚΕ: 8,1%
Νίκη: 1,8%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
Φωνή Λογικής: 3,1%
ΜέΡΑ25: 1,4%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Άλλο: 4,1%
Λευκό, άκυρο: 1,7%
Αναποφάσιστοι: 18,3%
Νέα Δημοκρατία: 29,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
ΠΑΣΟΚ: 14,3%
Ελληνική Λύση: 11,1%
ΚΚΕ: 10,4%
Νίκη: 2,3%
Πλεύση Ελευθερίας: 10%
Φωνή Λογικής: 3,9%
ΜέΡΑ25: 1,8%
Νέα Αριστερά: 1,8%
Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
Άλλο: 5,1%
Η δημοσκόπηση μετράει και την δυνητική απήχηση ενός κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον οι δύο πρώην πρωθυπουργοί προχωρήσουν σε σχετική πρωτοβουλία.
Η «δεξαμενή» για τον Αλέξη Τσίπρα, όσοι δηλώνουν δηλαδή ότι θα μπορούν να ψηφίσουν ένα κόμμα του, είναι στο 19,8%, ενώ του Αντώνη Σαμαρά στο 8,5%.
