Ικανοποίηση ΣΥΡΙΖΑ για ΔΕΘ – Το στοίχημα της σύγκλισης με Νέα Αριστερά και τα μηνύματα της κάθε πλευράς

Στον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται ικανοποιημένοι όσον αφορά την παρουσία τους στη ΔΕΘ. Θεωρούν ότι ύστερα από 3 χρόνια κατάφεραν να έχουν μια καλή εκδήλωση στο Βελλίδειο με μαζικότητα, και πως η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου την επομένη, πήγε καλά.

Όπως λέει μάλιστα στέλεχος της Κουμουνδούρου, στη συνέντευξη τέθηκαν τα θέματα, με σεβασμό στον Αλέξη Τσίπρα αλλά υπήρξε και μια οριοθέτηση, ενώ δόθηκε και το μήνυμα εντός κι εκτός για το ποια στάση τηρεί ηγεσία απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, σε αντίθεση με δημοσιεύματα που μιλούσαν για «σκληρή γραμμή» και σύγκρουση.

Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θα συνεχίσουν να τίθενται τα ερωτήματα για το τι θα κάνει, αν οι σχεδιασμοί του περιλαμβάνουν τον ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, κλπ. στην Κουμουνδούρου για την ώρα θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται την κατάσταση με τον τρόπο που έχουν επιλέξει και από κει και πέρα βλέποντας και κάνοντας.

Ωστόσο, στους κόλπους της ηγεσίας θεωρούν ότι πρέπει πλέον να μπει μπροστά πιο δυναμικά το θέμα των συνεργασιών. Αν και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να απευθύνονται προσκλητήρια και προς το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες με τη Νέα Αριστερά, με την οποία οι δίαυλοι είναι ανοιχτοί, μετά και τις κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες το καλοκαίρι.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι» δηλώνει πρόσωπο από το περιβάλλον του προέδρου, διαμηνύοντας πως ήρθε η ώρα των αποφάσεων και για τους άλλους. «Σωστό, λάθος, πρέπει να πάρουν μια απόφαση».

Σωκράτης Φάμελλος στην συνέντευξη Τύπου ανέφερε πως ο προοδευτικός διάλογος πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο μετά τη ΔΕΘ και πως ο ίδιος προτείνει να συνεχιστούν οι κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, να υπάρξει ένα φόρουμ διαλόγου, αλλά και κοινά σχήματα στους κοινωνικούς φορείς.

Χαρίτσης: «Όχι» σε συνεννοήσεις κορυφής, «ναι» στον προγραμματικό διάλογο

Στη συνέντευξη Τύπου της Νέας Αριστεράς, χθες, ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε ότι οι συνεργασίες δε θα έρθουν με συνεννοήσεις κορυφής αλλά με διάλογο πάνω σε συγκεκριμένα προγραμματικά επίδικα ώστε να διαμορφωθεί μια απάντηση από τα αριστερά, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημείωσε επίσης με νόημα ότι «δεν υπάρχουν αδιέξοδα» αλλά «υπάρχουν και δυνατότητες» παραπέμποντας στις πρόσφατες κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, ή την κοινή πρωτοβουλία 4 κομμάτων για το παλαιστινιακό.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τις δημόσιες παρεμβάσεις του σημείωσε ότι «έχουν ενδιαφέρον». Επανέλαβε όμως την αιχμή ότι «η λύση προέρχεται από την Αριστερά. Από την Αριστερά μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είναι η μετατόπιση στο κέντρο. Η λύση σε ένα θολό κέντρο, όπως έχουμε δει διεθνώς, έχει αποτύχει να προσφέρει εναλλακτική στη Δεξιά».

Μένει να φανεί αν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα βρουν έναν τρόπο να συγκροτήσουν ένα φόρουμ διαλόγου, ή όπως αλλιώς θα το πουν εφόσον και οι δύο, στη θεωρία τουλάχιστον, προκρίνουν τον προγραμματικό διάλογο και θεωρούν αναγκαία τη σύγκλιση σε μια τέτοια βάση. Οι ηγεσίες και των δύο πλευρών φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι κρίσιμα για να μένει ο καθένας μόνος του, από την άλλη, με δεδομένες τις αντιστάσεις στο εσωτερικό των κομμάτων τους, είναι με ερωτηματικό αν αυτή τη φορά θα καταφέρουν να οδηγήσουν τα πράγματα σε ένα πιο χειροπιαστό αποτέλεσμα.

