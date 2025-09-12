search
12.09.2025 20:18

Άδωνις Γεωργιάδης: «Καταδικάστηκε αυτός που με απειλούσε – Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου»

12.09.2025 20:18
Την τοξικότητα που διακινείται μέσω social media στηλίτευσε μέσω ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με την οποία ενημερώνει ότι ο άνθρωπος στον οποίο υπέβαλε μήνυση γιατί τον απειλούσε καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή.

«Ο κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν αυτά που έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου», προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης.

«Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: «ψόφα», «να βγάλεις καρκίνο», «να πεθάνουν τα παιδιά σου» κλπ το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της Κοινωνίας που ζούμε. Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τί μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του, δεν το καταλαβαίνω», αναφέρει ο υπουργός.

Και καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Γεωργιάδης: «Πάντως μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις Κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη. Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους».

ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Έστειλαν καθηγητή στην Τήλο, ενώ είχε διοριστεί στη… Λέρο

ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Χωρίς ποινικό μητρώο ο δράστης, δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο κόμμα – Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψή του

ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο σε λεωφορείο στη Γλυφάδα – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης

LIFESTYLE

Η εξομολόγηση της Γκουίνεθ Πάλτροου για τον θάνατο του πατέρα της: Ο πόνος ήταν τόσο βαρύς – Αναρωτιόμουν αν θα υποχωρούσε ποτέ

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην Πόλη της Γάζας

LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

