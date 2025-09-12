Τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός εν όψει της 24ωρης λειτουργίας κάθε Σάββατο

Τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα εν όψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, από αύριο 13 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.

