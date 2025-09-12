Δεν έπεισε το «καλάθι» της ΔΕΘ: Θορυβημένη η κυβέρνηση από τα ισχνά κέρδη – Τι βρήκε η Opinion Poll

Ισχνά είναι τα αποτελέσματα για την κυβέρνηση από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ αφού στην πρώτη δημοσκόπηση της Opinion για το Action 24, το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται να έχει εισπράξει μόνο 1,3 % από την προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου.

Η δημοσκόπηση μπορεί να δείχνει την ΝΔ στο 30,5 από 29,8 που ήταν πριν από δυο μήνες, όμως σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις κυβερνητικές εξαγγελίες οι δείκτες είναι αρνητικοί.

Η κυβέρνηση όπως δείχνει η δημοσκόπηση βρίσκεται δέσμια της ακρίβειας και των οικονομικών προβλημάτων των πολιτών αφού στο σχετικό ερώτημα όσοι ρωτήθηκαν απάντησαν, ότι η ακρίβεια, η οικονομία και η ανάπτυξη είναι τα σημαντικότερα προβλήματα .

Πιο συγκεκριμένα ως σοβαρά προβλήματα οι ερωτηθέντες αξιολογούν (δυνατότητα μέχρι 3 απαντήσεις) τα εξής: Ακρίβεια/ πληθωρισμός 56.6%, Οικονομία / Ανάπτυξη 30%, κατάσταση στο ΕΣΥ 14.1%, η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτος Δικαίου 12.8%, τιμές / κόστος ενέργειας 11.6%, Διαφθορά 11.2%, Ύψος εισοδημάτων 9.5%, Εθνικά θέματα / Ελληνοτουρκικά 9.3%, Δημογραφικό 8.8% κ.λ.π

Την ίδια στιγμή στις ερωτήσεις για τα μέτρα οι αρνητικές αντιδράσεις είναι πολύ περισσότερες από τις θετικές.

Στο ερώτημα πόσο σημαντική θεωρείται η μείωση του ΦΠΑ στα Ακριτικά νησιά το 46.6%, λέει πολύ και αρκετά θετική ενώ το 50,4 απαντάει λίγο η καθόλου.

Η απαλλαγή από φόρους στους μέχρι 25 και η μειωμένη φορολόγηση στους 25-30 από το 42.5% ενώ λίγο ή καθόλου σημαντική την θεωρεί το 55,1%.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους από το 42.4% ενώ λίγο σημαντική την θεωρεί το 55,5%.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού αξιολογείται θετικά από το 40% ενώ αρνητικά από το 57,4 %.

Η μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και η κατάργηση από το 2027 έχει θετικές γνώμες 39.6% ενώ αρνητικές 53,5%.

Συνολικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ δεν ικανοποίησαν τους πολίτες αφού το 69,1% έχει αρνητική άποψη, ενώ ικανοποιημένοι πολύ και αρκετά είναι το 28.4%, των πολιτών που ρωτήθηκαν.

Το 60.2% έχει την άποψη ότι οι εξαγγελίες δεν δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού αντίθετα με το 37.2%.

Σημαντικό εύρημα είναι και αυτό που έχει να κάνει με το πόσο θα επηρρεάσουν την ζωή των πολιτών τα μέτρα.

Το 33.3% δηλώνει ότι θα έχει σημαντική ή μικρή βελτίωση στα οικονομικά του (7.7% λέει σημαντική και το 25.6% μικρή), ενώ το 63.8% απαντά ότι δεν θα υπάρχει καμία βελτίωση

Όπως είναι λογικό, τα στοιχεία αυτά έχουν θορυβήσει την κυβέρνηση καθώς το Μέγαρο Μαξίμου θεωρούσε ότι το κλίμα θα αλλάξει μέσα από τις εξαγγελίες. Όμως τα πρώτα μηνύματα φάνηκαν από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που έκανε το κυβερνητικό επιτελείο.

Γι’ αυτό άλλωστε όλο το υπουργικό συμβούλιο καθημερινά δίνει συνεντεύξεις προκειμένου να γίνουν γίνουν κατανοητά τα μέτρα από τους πολίτες.

