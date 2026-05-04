Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία περνά σε νέο στάδιο με έμφαση σε συμπαραγωγές και ευρωπαϊκά προγράμματα

Σε φάση ουσιαστικής αναβάθμισης εισέρχεται η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της άμυνας, με το βάρος να μετατοπίζεται πλέον από τις διακρατικές συμφωνίες σε πιο σύνθετες βιομηχανικές συνέργειες. Το στίγμα αυτό αναδείχθηκε στο Greece–France Economic Forum που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν.

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε σε γεωπολιτικό επίπεδο, αλλά επικεντρώθηκε στις πρακτικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Κοινά προγράμματα, συμπαραγωγές και ενοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες αναδείχθηκαν ως βασικοί άξονες για τη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και αυτάρκους ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς, ο οποίος, παρά το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, εξακολουθεί να περιορίζει την ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων σε μεγάλη κλίμακα. Εκπρόσωποι της βιομηχανίας υπογράμμισαν ότι η πρόκληση δεν είναι τεχνολογική αλλά οργανωτική, με την ανάγκη για συντονισμό και κοινά πρότυπα να καθίσταται επιτακτική.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από κοινές προμήθειες και στρατηγικές συνεργασίες με ισότιμο καταμερισμό του έργου. Όπως σημείωσε, ήδη υφιστάμενες συνεργασίες ελληνικών και γαλλικών εταιρειών έχουν οδηγήσει σε σημαντικές εξαγωγές, δείχνοντας ότι υπάρχει λειτουργικό μοντέλο που μπορεί να επεκταθεί.

Από τη γαλλική πλευρά, ο Pierre Éric Pommellet τόνισε τη σημασία της μακροπρόθεσμης συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως τα ναυπηγικά έργα, ενισχύεται σταθερά. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η δημιουργία κοινών έργων με προστιθέμενη αξία και για τις δύο πλευρές.

Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του Nicolas Groult, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι διακρατικές συνεργασίες αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής άμυνας. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα προγράμματα, σημείωσε ότι η σύμπραξη με την ελληνική βιομηχανία μπορεί να καλύψει επιχειρησιακές ανάγκες και ταυτόχρονα να ενισχύσει την τεχνολογική βάση της Ευρώπης.

Από ελληνικής πλευράς, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος επισήμανε ότι η χώρα μπορεί να λειτουργήσει ως ισότιμος βιομηχανικός εταίρος, τονίζοντας ωστόσο ότι σε ορισμένα μεγάλα προγράμματα η ενεργοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να ενισχυθεί περισσότερο η εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Η επόμενη φάση της συνεργασίας φαίνεται να κινείται προς μοντέλα συν-ανάπτυξης και συμπαραγωγής, όπου ελληνικές εταιρείες θα έχουν πιο ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, όχι μόνο ως υπεργολάβοι αλλά και ως τεχνολογικοί εταίροι. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη συνολική αναδιάταξη της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, καθώς η αύξηση των δαπανών και η ανάγκη για στρατηγική αυτονομία επιταχύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών.

Παράλληλα, η ελληνογαλλική σύμπραξη αναδεικνύεται ως παράδειγμα για ευρύτερες ευρωπαϊκές συνεργασίες. Το βασικό ζητούμενο είναι η σύνδεση των αμυντικών επενδύσεων με τη βιομηχανική ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτομία και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, η άμυνα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως μοχλός οικονομικής πολιτικής. Και σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας επιχειρεί να αποκτήσει πιο σταθερά και παραγωγικά χαρακτηριστικά, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος.

Διαβάστε επίσης:

Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

Mevaco: Άλμα σε τζίρο και κέρδη το 2025 επενδύοντας δυναμικά στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων

Κέρδη από επενδύσεις και πωλήσεις παγίων στήριξαν τη Centric παρά αρνητική λειτουργική κερδοφορία το 2025