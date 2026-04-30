Κέρδη από επενδύσεις και πωλήσεις παγίων στήριξαν τη Centric παρά αρνητική λειτουργική κερδοφορία το 2025

Αύξηση κερδοφορίας αλλά με εμφανείς πιέσεις στο λειτουργικό επίπεδο κατέγραψε για το 2025 η Centric Συμμετοχών, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση. Τα καθαρά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν, ωστόσο η εικόνα στο βασικό επιχειρηματικό σκέλος παραμένει αδύναμη, με αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 91,2% σε σχέση με το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 75,2%. Η βελτίωση αυτή δεν προήλθε από την κύρια δραστηριότητα του ομίλου, αλλά κυρίως από επενδυτικές αποδόσεις και έκτακτα κέρδη από πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή ενίσχυση κατά 5%, φτάνοντας τα 7,4 εκατ. ευρώ. Βασικός μοχλός ήταν η δραστηριότητα της εν πλω ψυχαγωγίας και ειδικότερα ο τομέας της κρουαζιέρας, ο οποίος κατέγραψε σημαντική αύξηση της τάξης του 40,8%. Συνολικά, η συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα ενισχύθηκε κατά 11,3%, αν και η επιβατηγός ναυτιλία κινήθηκε πτωτικά, περιορίζοντας τη συνολική δυναμική.

Παρά τη μικρή αύξηση του τζίρου, το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 5%, στα 1,7 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους στο 23,4% από 25,9% το 2024. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη μεταβολή στη σύνθεση των εσόδων, καθώς ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας της κρουαζιέρας εμφανίζει χαμηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με άλλες δραστηριότητες.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η εικόνα επιδεινώθηκε περαιτέρω. Το EBITDA παρέμεινε αρνητικό, με ζημίες 826 χιλ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με τις ζημίες των 337 χιλ. ευρώ το 2024. Η επιβάρυνση αυτή αποδίδεται τόσο στη μείωση του μικτού περιθωρίου όσο και στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 8%.

Η άνοδος των εξόδων σχετίζεται κυρίως με δαπάνες διάθεσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και σημαντικά έξοδα μεσιτείας που καταβλήθηκαν για την πώληση παγίων, όπως το ακίνητο στην οδό Μετσόβου και ένα σκάφος της μονάδας εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών. Σε μικρότερο βαθμό αυξήθηκαν και τα διοικητικά έξοδα της μητρικής εταιρείας.

Η τελική κερδοφορία του ομίλου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην επενδυτική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών στοιχείων παρέμειναν ισχυρά, αποφέροντας καθαρό όφελος 2,1 εκατ. ευρώ, το οποίο υπερκάλυψε το κόστος δανεισμού. Παράλληλα, τα κέρδη από διάθεση παγίων ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Στις επιμέρους δραστηριότητες, η εικόνα ήταν μικτή. Στον τουριστικό τομέα, τα έσοδα από το ξενοδοχείο Adorno Suites στη Μύκονο παρουσίασαν ελαφρά υποχώρηση, κυρίως λόγω μείωσης της μέσης τιμής ανά δωμάτιο, παρά τη σταθερή πληρότητα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε γενικότερη κάμψη της ζήτησης στο νησί.

Η απώλεια αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την έναρξη εκμετάλλευσης πολυτελούς κατοικίας στο Navarino Dunes στη Μεσσηνία. Στον τομέα των εμπορικών ακινήτων καταγράφηκε μικρή αύξηση εσόδων, λόγω της λειτουργίας νέου χώρου ευέλικτης εργασίας στην Καλλιθέα, αν και υπήρξε απώλεια εισοδήματος από ακίνητο που πωλήθηκε εντός του έτους.

Αντίθετα, η δραστηριότητα ενοικίασης τουριστικών σκαφών κατέγραψε σημαντική πτώση, λόγω της πώλησης ενός από τα τρία σκάφη του ομίλου.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 37,3 εκατ. ευρώ από 35,8 εκατ., ενώ οι τραπεζικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 5,9 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων ενισχύθηκε στα 18 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 5,6 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η εικόνα της χρήσης του 2025 αναδεικνύει μια εταιρεία που διατηρεί την κερδοφορία της κυρίως μέσω επενδυτικών κινήσεων και όχι από την καθαυτό λειτουργική της δραστηριότητα. Το γεγονός ότι το EBITDA παραμένει αρνητικό υπογραμμίζει τις προκλήσεις στο βασικό επιχειρηματικό μοντέλο, παρά τη βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Premia Properties: Απόκτηση χαρτοφυλακίου 34 ακινήτων, αξίας 49 εκατ. ευρώ, από την Τράπεζα Πειραιώς

AKTOR: H «Ελληνικά Λατομεία» ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της «ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ»

ΑΛΟΥΜΥΛ: Διψήφια ανάπτυξη και ισχυρή κερδοφορία για το 2025 με κύκλο εργασιών άνω 500 εκατ.