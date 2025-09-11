Opinion Poll: Οριακά κέρδη για ΝΔ μετά τη ΔΕΘ, προβληματισμός για τα μέτρα – Θετικά βλέπουν το κόμμα Τσίπρα 3 στους 10

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οριακά κέρδη καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται με σχεδόν 21 μονάδες, με τους πολίτες ωστόσο να εκφράζουν επιφυλάξεις για τα μέτρα. Το 25,3% δηλώνει ότι μπορεί και να ψηφίσει ένα νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1002 νοικοκυριών από τις 8/9 έως και τις 10/9. Στο διάστημα που είχε προηγηθεί υπήρχε η ομιλία και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ και η παρέμβαση Τσίπρα στο Συνέδριο του Economist.
Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% από 29.8% στην προηγούμενη, επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14% από 13.9%. Η Πλεύση Ελευθερίας διατηρείται στην τρίτη θέση με 11,7%, η Ελληνική Λύση παρουσιάζει άνοδο από το 10.5% στο 11.5%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,4%, η Φωνή Λογικής που εμφανή άνοδο στο 4,3% από 2.6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει αισθητή αναλογικά πτώση από το 5.5% στο 4.2%, το ΜΕΡΑ25 ακολουθεί με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.
Σημειώνεται ότι υπάρχει αύξηση της γκρίζας ζώνης, φτάνοντας το 25.8% από 23.6% τον Ιούλιο.
Αναλυτικά οι επιδόσεις των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου είναι:
Οι επιδόσεις στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, έχοντας λευκά/ άκυρα 3.2% και αποχή 5.9% είναι:
Ταυτόχρονα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά και επιλεγόμενος από το 29.9% εμφανίζοντας μικρή άνοδο (29.5% τον Ιούλιο) . Ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 7.2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.1% , ο Κ. Βελόπουλος με 6.9% , η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2.5%, ο Δ. Κουτσούμπας με 2.1%, ο Σ. Φάμελλος με 1% κ.λ.π
Εκτός από την ακρίβεια, που θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ (14,1%), η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου (12,8%), οι τιμές και το κόστος ενέργειας (11,6%), η διαφθορά (11,2%), το ύψος των εισοδημάτων (9,5%), τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά (9,3%), το δημογραφικό (8,8%), ενώ ακολουθούν η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9%) και η ανεργία (6,6%).
Το 53% των πολιτών δηλώνουν στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
Διαβάστε επίσης:
Το εσωτερικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητάει από τον Γιώργο Μυλωνάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Επιμένει ο Μαρινάκης για τον ΦΠΑ: Δεν θα περάσει η μείωση στους καταναλωτές, μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.