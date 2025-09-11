Επιμένει ο Μαρινάκης για τον ΦΠΑ: Δεν θα περάσει η μείωση στους καταναλωτές, μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος

Σε…γραμμή Μητσοτάκη κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν στη διάρκεια του briefing ρωτήθηκε για πολλοστή φορά γιατί η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά είδη, ως μέτρο καταπολέμησης της ακρίβειας.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το γνωστό… μάντρα της κυβέρνησης, ότι μια μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν θα περνούσε στις τελικές τιμές και ότι θα είχε μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, λέγοντας ότι «κάθε μονάδα ΦΠΑ είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ αν για παράδειγμα ρίξουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα μόνο, από το 13% στο 6%, τότε και αυτό είναι κάτι παραπάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος, άρα, πρακτικά, πάνω από το μισό πακέτο της ΔΕΘ».

«Ακόμα και αν μειωνόταν ο ΦΠΑ, βρίσκαμε τα λεφτά, για παράδειγμα στα τρόφιμα, έναντι των άλλων μέτρων, δεν θα παίρναμε τα υπόλοιπα μέτρα, γιατί δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα. Όλοι μας θέλουμε πολλά πράγματα και είναι λογικό οι πολίτες να τα ζητάνε όλα. Και έχουν δίκιο που τα ζητάνε. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένα ταμείο, το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψιν μας και οροφές δαπανών, τις οποίες δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε», τόνισε.

Ταυτόχρονα, επισήμανε «δεν θα είχαμε στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ο ΦΠΑ είναι ίδιος για κάποιον ο οποίος βγάζει 10.000, γι’ αυτόν που βγάζει 30.000, για κάποιον που βγάζει 50.000 και κάποιον που βγάζει 150.000 ευρώ, ενώ ο άμεσος φόρος προσαρμόζεται, δηλαδή ο φόρος εισοδήματος, με βάση τα εισοδήματα των πολιτών. […] Με τις μειώσεις των άμεσων φόρων, μπορείς να κάνεις πιο στοχευμένη πολιτική σε αυτούς που θεωρείς, ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα συνειδητά προτεραιοποιήθηκαν οι μειώσεις άμεσων φόρων».

Όσον αφορά, δε, στο παράδειγμα της Ισπανίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι «στην Ισπανία, που έγινε ένας μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα, από το 4% πήγε στο 0%, οδήγησε στο τέλος της ημέρας σε επαναφορά του ΦΠΑ στην προηγούμενη τιμή του και περαιτέρω αύξηση των τιμών».

