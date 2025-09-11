Το «εγχείρημα» Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελλου – Αναμονή για τα μηνύματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ

Η νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του «Economist» τροφοδότησε εκ νέου τις συζητήσεις για την πολιτική του επιστροφή, πιθανότατα μέσα από έναν νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα ηγείται ο ίδιος, «ξεκόβοντας» από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το σενάριο κυριαρχεί στην πολιτικοδημοσιογραφική πιάτσα εδώ κι έναν χρόνο, το οποίο ενισχύεται είτε από πληροφορίες που διακινούνται κατά καιρούς – και αυτές συγκεχυμένες – είτε από τις δικές του παρεμβάσεις, κατά τις οποίες ο ίδιος ποτέ δεν έχει αντικρούσει ή διαψεύσει τα όσα λέγονται και γράφονται.

Ο πρώην πρωθυπουργός με τις παρεμβάσεις του – και με εκείνη της Παρασκευής – συνεχίζει να επανασυστήνεται στο κοινό (επικρατεί ο όρος «rebranding» που πάντως το επιτελείο του τον απορρίπτει) και διακρίνει εύκολα κανείς την προσπάθεια να αποτινάξει χαρακτηριστικά που έκαναν τους αντιπάλους να του αποδίδουν τον όρο «λαϊκιστής», υιοθετώντας ένα πιο θεσμικό και «τεχνοκρατικό» προφίλ.

Τα βασικά μηνύματα

Στην τελευταία του ομιλία, τα μηνύματα ήρθαν όχι τόσο από τις προτάσεις του αλλά πολύ περισσότερο από τη σημειολογία και το ύφος:

– Επέλεξε να μιλήσει μία μέρα πριν από τον πρωθυπουργό, ενισχύοντας την εικόνα ότι επιδιώκει να καταστεί έτερος ισχυρός πολιτικός πόλος απέναντι του.

– Το παραπάνω, υπογραμμίστηκε και από την πλήρη απουσία κάθε αναφοράς στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ του οποίου είναι βουλευτής. Δεν υπήρξαν οι συνήθεις νουθεσίες προς τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συσπειρωθούν κόντρα στον κατακερματισμό που προκαλεί ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Εν ολίγοις το στίγμα ήταν ότι βγαίνει ο ίδιος μπροστά και δεν επενδύει στους άλλους (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά) ή στην ένωσή τους.

– Χρησιμοποίησε χαμηλούς τόνους, ώστε να υπηρετήσει αυτό το νέο προφίλ, επιχειρώντας ναι μεν να είναι ευκρινές το μέτωπο με την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς δε να μπορεί να του καταλογιστεί «τοξικότητα».

– Συνέχισε τη στροφή προς το Κέντρο απευθυνόμενος σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις όλων των κοινωνικών τάξεων αποφεύγοντας ιδεολογικές αναφορές.

Δύσκολο εγχείρημα

Ωστόσο, το τελικό διά ταύτα παραμένει θολό: δείχνει ότι ανοίγει τον βηματισμό του προς έναν δρόμο διακριτό από τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ξεκαθαρίζει τι είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκει, πότε θα το κάνει και πώς.

Η δημιουργία νέου κόμματος απαιτεί πολιτικά στελέχη και οργανωμένη βάση που θα «τρέξει» στις περιφέρειες πριν και όταν σημάνουν εκλογές, απαιτεί επίσης χρόνο για την εξοικείωση της κοινής γνώμης. Αυτήν τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν κάποιες εμφανείς διεργασίες σε αυτήν την κατεύθυνση – αυτές ενδεχομένως μπορούν να μείνουν μυστικές σε έναν στενό κύκλο ανθρώπων αλλά όχι όταν απαιτείται μαζική συμμετοχή. Από την άλλη απαιτείται και κάποιου είδους «πορεία προς τον λαό», ο Αλέξης Τσίπρας όμως αυτήν τη στιγμή κινείται μεταξύ συνεδρίων και Συμβουλίου της Ευρώπης, και δείχνει μακριά από μια λογική πολιτικής καθημερινότητας, είτε με όρους τριβής με το κοινό, είτε με όρους λειτουργίας κόμματος.

Από το γραφείο του επιμένουν ότι αυτήν τη στιγμή και μέχρι το τέλος του χρόνου (μεταξύ Νοεμβρίου και Χριστουγέννων) το μόνο που υπάρχει είναι το βιβλίο του, του οποίου τη συγγραφή ολοκληρώνει. Υποστηρίζουν δε, πως, προς το παρόν, δεν υφίστανται άλλες διεργασίες.

Θα μεσολαβήσει, η παρουσίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου του – μιας επιτροπής από πανεπιστημιακούς, τεχνοκράτες, ανθρώπους με γνώση της αγοράς, κ.ο.κ. οι οποίοι λέγεται θα έχουν έναν ρόλο ενισχυτικό στη λειτουργία του Ινστιτούτου όσον αφορά τις δράσεις του, την προετοιμασία των εκδηλώσεων κ.λπ. Ξεκαθαρίζεται αρμοδίως ότι αυτά τα στελέχη ουδεμία σχέση έχουν με τα σενάρια περί κόμματος.

Σύγχυση, νεύρα και προσδοκίες

Όμως, η εικόνα που προσλαμβάνει ο «έξω κόσμος» είναι ότι ο Τσίπρας «έρχεται». Ακόμα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται δημόσια πεπεισμένοι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να φτιάξει νέο κόμμα, με άλλους να αφήνουν ανοιχτό ενδεχόμενο τη μεταπήδησή τους εκεί, άλλους να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν κ.ο.κ.

Ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται εδώ και καιρό σε πολύ δύσκολη θέση. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα στο πλαίσιο της ΔΕΘ: για λόγους αποκατάστασης της εικόνας «κανονικότητας» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να δώσει και συνέντευξη Τύπου (σήμερα στις 12.00) εκτός από τη χθεσινή ομιλία στο Βελλίδειο.

Αναμένεται με ενδιαφέρον τι θα πει σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα – κάτι για το οποίο είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα ερωτηθεί επανειλημμένως. Χθες, υπήρξαν κάποιες πληροφορίες για εισηγήσεις – στο πλαίσιο μιας έντονης σύσκεψης στην Κουμουνδούρου – να ακολουθήσει σκληρή γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, να τον καλέσει δηλαδή να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Οι εισηγήσεις αυτές αποδίδονται σε στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης – ο τελευταίος εδώ και μήνες καλεί τον Τσίπρα να πει τι θα κάνει γιατί με τη στάση του βλάπτει τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν αλλάζει η στάση Φάμελλου»

Προξενεί εντύπωση πάντως, πως χθες, και ο Χρήστος Γιαννούλης, εκ των βουλευτών που βρίσκονται πολύ κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο, είπε δημόσια (Real FM) ότι «μας απασχολεί» το τι θα κάνει ο Τσίπρας και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να υποκριθεί ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κι ακόμα είπε, ότι «πρέπει να επισπευστούν οι αποφάσεις» του Αλέξη Τσίπρα.

Συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου διαψεύδουν κατηγορηματικά τα περί «σκληρής γραμμής» στη σημερινή συνέντευξη Τύπου και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να πει πράγματα διαφορετικά από όσα λέει μέχρι σήμερα, όπως ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει κοινούς στόχους με τον ΣΥΡΙΖΑ – την προοδευτική προοπτική της χώρας – για τους οποίους δραστηριοποιείται μέσω του Ινστιτούτου του. Επιπλέον, για τα διάφορα πιο ειδικά σενάρια για τα οποία εκτιμά ότι θα ερωτηθεί η απάντηση αναμένεται να είναι πως σε υποθέσεις και εικασίες δεν μπορεί να τοποθετηθεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στείλει τα μηνύματά του, με βασικότερο ότι μια προοδευτική προοπτική απαιτεί τη συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, άρα σύνθεση και όχι κατακερματισμό. Και πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μείνει εκτός.

