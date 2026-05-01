Ηλεία: Με λευκά μπαλόνια αποχαιρετούν τον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στα Μακρίσια Ηλείας ο τραγικός θάνατος του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής, στην κηδεία που τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Το κλίμα στο χωριό του 13χρονου είναι ιδιαίτερα βαρύ. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγική είδηση, φίλοι και συμμαθητές του άτυχου παιδιού συγκεντρώνονται στο σημείο του δυστυχήματος και αφήνουν λουλούδια στη μνήμη του, με τις εικόνες να συγκινούν.

Η οικογένεια και οι φίλοι αποχαιρετούν το 13χρονο παιδί με λευκά μπαλόνια.

«Όλα τα παιδιά έπαιζαν στον δρόμο εκείνη την ώρα…»

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε μιλώντας στο Newsbomb ο οικογενειακός φίλος και πρόεδρος της κοινότητας, Παναγιώτης Γιαννιώτης, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές:

«Το παιδάκι προσπαθούσε με το πατίνι του να κάνει τη βόλτα του. Προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και έπεσε σε ένα άλλο όχημα. Όλη η γειτονιά ήταν έξω εκείνη την ώρα, όλα τα παιδιά έπαιζαν. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι…»

Και πρόσθεσε με συγκίνηση: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει».

Η είδηση του θανάτου του 13χρονου έχει βυθίσει στο πένθος τα Μακρίσια, με κατοίκους και συγγενείς να αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό περιστατικό. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

«Σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 13χρονου. Το «αντίο» της είναι σπαρακτικό. Η μητέρα αποχαιρέτισε το παιδί της γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»…

«Δεν μας φταίει κανένας», λέει η οικογένεια του 13χρονου

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 13χρονου παραμένει σε κατάσταση σοκ, με τους συγγενείς του παιδιού να μιλούν στο Live News εκφράζοντας την οδύνη τους.

«Το πατίνι το έκανε δώρο η οικογένεια. Το έπαιρνε συνέχεια. Το έπαιρνε συνέχεια και ξέφευγε και με την ταχύτητα, όπως κανένα παιδάκι δεν προσέχει. Όλα τα παιδάκια τρέχουν», ανέφερε η γιαγιά του 13χρονου στο Mega. «Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», πρόσθεσε η ίδια.

Αναφερόμενη στις συνθήκες του δυστυχήματος, εξήγησε ότι ο δρόμος ήταν στενός, με ένα όχημα σταθμευμένο, ενώ το αυτοκίνητο που χτύπησε τον 13χρονο δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα λόγω της γειτονιάς. Όπως είπε, «ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο εν κινήσει, αργά πήγαινε, δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος, γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο».

Παρά τον ανείπωτο πόνο, η οικογένεια δεν στρέφεται κατά του οδηγού, τονίζοντας πως και εκείνος βιώνει τη δική του τραγωδία. «Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα, εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», τόνισε η γιαγιά του 13χρονου.

Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα

Σε μια ανάρτηση που συγκλονίζει, ο πατέρας του 13χρονου αποχαιρέτησε τον γιο του γράφοντας: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Ο Κωνσταντίνος κινούνταν με το πατίνι του στο δρόμο, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Το ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, με τον γιατρό που τον περιέθαλψε στο κέντρο υγείας Κρεστένων να λυγίζει: «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι, και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» είπε ο γιατρός κι επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

Άλλο παιδί προπορευόταν με πατίνι, το ακολουθούσε ο 13χρονος

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος φέρεται να προσπαθούσε να ακολουθήσει φίλο του που κινούνταν επίσης με πατίνι, όταν επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Κατά την προσπάθειά του αυτή, έχασε τον έλεγχο του πατινιού και προσέκρουσε στο μπροστινό δεξί μέρος του αγροτικού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Μαρτυρίες αναφέρουν πως το ηλεκτρικό πατίνι μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως και 80 χλμ./ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού είχε τοποθετήσει περιοριστή ταχύτητας, ώστε να μην ξεπερνά τα 60 χλμ./ώρα. Παρά τον περιορισμό, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς το όχημα προσομοιάζει σε μικρό δίκυκλο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Ο πατέρας του παιδιού έφτασε από τους πρώτους στο σημείο και παρέμεινε δίπλα του μέχρι τη διακομιδή στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 13χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

