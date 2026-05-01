Ζούλιας για Βουγιουκλάκη: Είχα πάει στο διαμέρισμά της και μου είπε «έχεις φάει; Θα σου κάνω πατάτες με αυγά»

Για την πρώτη του συνάντηση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο σπίτι της και τη σχέση του με την αείμνηση ηθοποιό μίλησε ο Βασίλης Ζούλιας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Ο σχεδιαστής μίλησε για την πρώτη φορά που συνεργάστηκαν και αναφέρθηκε στη στήριξη που του παρείχε σε σημαντικές και κρίσιμες στιγμές της ζωής του.

«Η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε ήταν μία καταπληκτική εμπειρία γιατί τη θαύμαζα την Αλίκη από παιδί. Πήγα στο εμβληματικό διαμέρισμά της και φεύγοντας με κοιτάει πάνω κάτω και μου λέει “έχεις φάει; Πεινάς;”. Εγώ κόμπλαρα. Με τραβάει από το χέρι και με πάει στην κουζίνα και μου λέει “θα σου κάνω πατάτες με αυγά”. Η Αλίκη ήταν έτσι. Περιποιούνταν και μου είχε σταθεί σε άλλες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Ήταν παρούσα. Κάποια στιγμή μου είχε στείλει έναν δικηγόρο για μία υπόθεσή μου», είπε χαρακτηριστικά.

