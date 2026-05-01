ΟΗΕ: «Ο νέος νόμος για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ διαιωνίζει τη φυλετική διάκριση»

Ο νέος ισραηλινός νόμος που εγκαθιδρύει τη θανατική ποινή «για τους τρομοκράτες» και έχει συνταχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται μόνο για τους Παλαιστίνιους, διαιωνίζει τη φυλετική διάκριση εις βάρος των Παλαιστίνιων, όπως δήλωσε σήμερα επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, που ζήτησε την άμεση άρση του.

Ο νέος νόμος επιφέρει σοβαρό πλήγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα, επανεξετάζοντας το μακροχρόνιο ντε φάκτο μορατόριουμ του Ισραήλ στις εκτελέσεις από το 1962 και διευρύνοντας την καταφυγή στη θανατική ποινή, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων.

Η επιτροπή κάλεσε επίσης το Ισραήλ να βάλει τέλος σε όλες τις πολιτικές και πρακτικές που μοιάζουν με φυλετική διάκριση ή διαχωρισμό εις βάρος των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με αυτόν τον νέο νόμο, που εγκρίθηκε από το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) τον Μάρτιο, όποιος προκαλεί εκ προθέσεως τον θάνατο (ενός άλλου) με σκοπό να πλήξει Ισραηλινό πολίτη ή κάτοικο, με πρόθεση να θέσει τέλος στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, θα καταδικάζεται σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη.

Για τους Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967 Δυτική Όχθη, ο νόμος προβλέπει τη θανατική ποινή αν η ανθρωποκτονία χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια από την ισραηλινή στρατιωτική δικαιοσύνη.

Η επιτροπή ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να φροντίσει ώστε να διασφαλίζονται για όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους τα δικαιώματά τους στην ισότητα μεταχείρισης ενώπιον του νόμου, στην ασφάλεια του προσώπου, στην προστασία από τη βία ή τη σωματική βλάβη και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την επιτροπή, οι άλλες χώρες πρέπει να φροντίσουν ώστε οι πόροι τους να μην χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιβάλλονται ή υποστηρίζονται πολιτικές και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των Παλαιστινίων που ζουν στο κατεχόμενο παλαιστινιακό Έδαφος.

Η επιτροπή, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους ειδικούς, παρακολουθεί την τήρηση της Σύμβασης για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων από τα 182 κράτη μέλη.

Βάσει των όρων της συνθήκης, που τέθηκε σε ισχύ το 1969, τα κράτη οφείλουν να καταργήσουν τις φυλετικές διακρίσεις, να εξαλείψουν τις πρακτικές διαχωρισμού και να διασφαλίσουν την ισότητα έναντι του νόμου χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης.

Η θανατική ποινή υπάρχει στο Ισραήλ, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί παρά μόνο δύο φορές: το 1948, λίγο μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, για έναν λοχαγό του στρατού που κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία, και το 1962, όταν ο ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν εκτελέστηκε δι΄απαγχονισμού.

Διαβάστε επίσης:

