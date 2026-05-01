Euroleague: Πειθαρχική έρευνα μετά την ένταση στο Βαλένθια-Παναθηναϊκός

Μια μεγάλη νίκη με 107-105 απέναντι στη Βαλένθια έφερε τον Παναθηναϊκό AKTOR μια ανάσα από το Final Four, όμως το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε με τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου, καθώς το φινάλε συνοδεύτηκε από ένταση και επεισόδια που επεκτάθηκαν πέρα από το παρκέ.

Το κλίμα οξύνθηκε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, τόσο εντός του γηπέδου, όσο και στη φυσούνα, ανάμεσα στις δύο αποστολές. Σύμφωνα με το sportal.gr, άνθρωποι της Βαλένθια προχώρησαν στην απομάκρυνση, όπως αναφέρεται, χωρίς αιτία, του General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Κοντού, και του Team Manager, Γιώργου Γκοτζογιάννη.

Παράλληλα, η διοίκηση των Ισπανών φέρεται να κάλεσε την αστυνομία στα αποδυτήρια, υποστηρίζοντας πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απευθύνθηκε στους διαιτητές πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ωστόσο, το φύλλο αγώνα των διαιτητών δεν κατέγραψε κάτι αντίστοιχο, σημειώνοντας αποκλειστικά τη φράση «Call a foul».

Η κατάσταση πάντως δεν εκτονώθηκε εκεί, καθώς μετά το τέλος του αγώνα σημειώθηκαν νέες εντάσεις στα αποδυτήρια, με αναφορές για επιθετική συμπεριφορά από μέλη της Βαλένθια προς την αποστολή του Παναθηναϊκού, και ειδικότερα προς τον Κέντρικ Ναν.

Η Euroleague, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ενεργοποιήσει πειθαρχική διαδικασία, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα, αλλά και την αναφορά του κομισάριου σχετικά με αντικείμενα που έπεσαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Επίθεση Μαρτίνεθ σε Γιαννακόπουλο

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, παρότι συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για την απόδοσή του και «για το πώς αγωνίστηκε, για το πώς σούταρε από το τρίποντο, για την άμυνά του», στράφηκε εναντίον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου λέγοντας: «Όμως ο πρόεδρός τους είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος και δεν γίνεται η Euroleague να επιτρέπει σε ανθρώπους που πηγαίνουν κόντρα στις αξίες του αθλητισμού να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Πήγε μέχρι τη γραμματεία, ήταν απαράδεκτος και η Euroleague πρέπει να πάρει μέτρα».

Στη συνέχεια, ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε και σε επεισόδιο στο τέλος του αγώνα, με αφορμή χειρονομία του Κέντρικ Ναν, σημειώνοντας: «Υπήρξε μια πρόκληση από έναν παίκτη, εγώ δεν την είδα. Την είδαν όμως παίκτες που δεν αγωνίστηκαν. Δεν του δίνω μεγάλη σημασία. Καλύτερα να μην είχε συμβεί, αλλά όσοι βρίσκονται εκτός παρκέ το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Υπάρχει ένα πρόσωπο που προκαλεί συνεχώς και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους».

Γιαννακόπουλος για Μαρτίνεθ: «Είσαι σπουδαίος προπονητής, αλλά ψεύτης»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε μέσω δύο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απορρίπτοντας όσα του καταλογίστηκαν από τον τεχνικό της Βαλένθια.

Στο πρώτο βίντεο χαρακτήρισε «ψεύτη» τον Πέδρο Μαρτίνεθ, υποστηρίζοντας ότι δεν πλησίασε ποτέ τη γραμματεία του αγώνα. «Κύριε Μαρτίνεθ θέλω να σου πω για αυτά που είπες για μένα και τους χαρακτηρισμούς που έκανες. Σε συγχαίρω γιατί είσαι σπουδαίος προπονητής και αυτό που έχεις πετύχει στη Βαλένθια είναι καταπληκτικό, είσαι ένας από τους λόγους που ο σύλλογος είναι μεγάλος αλλά σχετικά με όσα είπες για μένα είσαι ψεύτης. Δεν πλησίασα ποτέ τη γραμματεία, ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφρασα τη δυσαρέσκειά μου για ένα φάουλ που δεν δόθηκε. Μετά από δύο ήττες δεν νομίζω ότι η Βαλένθια μπορεί να μιλάει για τους διαιτητές. Ας έχουμε μια καλή υπόλοιπη σειρά», ανέφερε στο βίντεο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στο δεύτερο βίντεο, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε τον Ισπανό τεχνικό «να μάθει και να χάνει», αν θέλει η ομάδα του να περάσει από το επίπεδο της καλής, σε σπουδαία. Επικαλέστηκε, μάλιστα, το φύλλο αγώνα, τονίζοντας πως δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό από τους διαιτητές. «Ούτε οι διαιτητές δεν ανέφεραν κάτι γιατί δεν συνέβη κάτι. Το μόνο που συνέβη είναι ότι είστε πίσω στη σειρά με δύο ήττες στην έδρα σας μετά από μια φανταστική σεζόν που είχατε αλλά αν θέλετε να γίνετε σπουδαία ομάδα και όχι μόνο μια καλή ομάδα πρέπει να μάθετε να χάνετε και να μην προσπαθείτε να ρίξετε ευθύνες στην ομάδα που κέρδισε», ανέφερε.

