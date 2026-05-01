Καιρός: Η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια – Πού θα βρέξει, πότε εξασθενούν τα φαινόμενα (Video)

Η φετινή Πρωτομαγιά καταγράφεται ως η πιο κρύα των τελευταίων 70 ετών στην Ελλάδα, καθώς η αλλαγή του καιρού έφερε «χειμώνα» σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η πτώση της θερμοκρασίας, οι βοριάδες και οι βροχοπτώσεις διαμόρφωσαν ένα ασυνήθιστο σκηνικό για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα κανονικά για τις αρχές Μαΐου.

Σε αρκετές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες μετά βίας ξεπέρασαν τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά σημειώθηκαν ακόμη και χιονοπτώσεις.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια ψυχρή εισβολή, που έχει μετατρέψει την Πρωτομαγιά σε ημέρα περισσότερο χειμωνιάτικη παρά ανοιξιάτικη.

Ωστόσο, το ψυχρό αυτό κύμα δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο φυσιολογικές ανοιξιάτικες συνθήκες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια.

Το 1987 η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 1944 είχε 16 βαθμούς και σήμερα έχει 14 βαθμούς, κάνοντας ρεκόρ 70 χρόνων.

Ο καιρός σήμερα Πρωτομαγιά

Οι βροχές κυριαρχούν στα κεντρικά ανατολικά και νότια, όμως θα είναι τοπικές και χωρίς μεγάλη ένταση. Δεν αποκλείονται χιόνια σε ψηλά βουνά της ηπειρωτικής και βόρειας χώρας που ξεπερνούν τα 1000 μέτρα υψόμετρο.

Η θερμοκρασία κάνει βουτιά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, με την πτώση να έχει ήδη γίνει αισθητή από το πρωί.

Σταδιακά, ο κρύος καιρός θα επικρατήσει και νοτιότερα, σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Έτσι, ενώ βλέπαμε θερμοκρασίες ακόμα και 27 βαθμών, σήμερα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 20 και σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα θα είναι και κάτω από τους 16 βαθμούς.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο ο καιρός δεν θα είναι καλύτερος, όμως οι περισσότερες βροχές εστιάζονται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά και από τη Χαλκιδική και νότια, θα σημειωθούν βροχές που δε θα προβληματίσουν.

Δυτικότερα και βορειότερα, θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Όσον αφορά την Κυριακή, ο καιρός αναμένεται να ανοίξει, αν και στην περιοχή των Κυκλάδων και του Αιγαίου θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες.

Ο άστατος καιρός περιορίζεται στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού

Παρασκευή Πρωτομαγιά

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια με βαθμιαία εξασθένηση από το πρωί.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και εξασθένηση από το πρωί.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα από το πρωί στα ανατολικά θα σταματήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα κεντρικά βόρειοι 4 με 6 με εξασθένηση από το πρωί, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νότια βαθμιαία θα ενισχυθούν.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στις Κυκλάδες από το μεσημέρι βαθμιαία θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι αργά το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι – απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/5

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

