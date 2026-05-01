Θετικά νέα για την αλεπού που εντοπίστηκε στο εργοτάξιο του Ελληνικού – Χειρουργήθηκε και αναρρώνει μετά τον σοβαρό τραυματισμό της

Χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 1/5, στη νεαρή αλεπού που είχε βρεθεί παγιδευμένη στο εργοτάξιο του Ελληνικού, δίνοντας πλέον νέες ελπίδες για την αποκατάσταση του σοβαρού τραυματισμού της στο πόδι.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ, το άγριο ζώο υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση του κατάγματος που προκλήθηκε όταν μια μπετόβεργα το διαπέρασε στο μηριαίο οστό.

Οι κτηνίατροι εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η αποκατάσταση είναι εφικτή, ενώ τονίζουν ότι η πορεία της ανάρρωσης θα απαιτήσει χρόνο και εξειδικευμένη φροντίδα.

Η νεαρή αλεπού εντοπίστηκε την Πέμπτη, 30/4, εγκλωβισμένη στο εργοτάξιο του Ελληνικού, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά από μπετόβεργα. Η άμεση αντίδραση του υπευθύνου του έργου αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ενημέρωσε χωρίς καθυστέρηση την ομάδα της ΑΝΙΜΑ, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Το ζώο μεταφέρθηκε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του και ξεκίνησε η διαδικασία αντιμετώπισης του τραύματος. Όπως είχε αναφέρει η οργάνωση σε αρχική της ενημέρωση, η αλεπού είχε παγιδευτεί σε μπετόβεργα που είχε διαπεράσει το μηριαίο της οστό, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση κρίσιμη.

Παρά τη δυσκολία του περιστατικού, οι κτηνίατροι προχώρησαν σήμερα στη χειρουργική αποκατάσταση, με την ελπίδα ότι το ζώο θα καταφέρει να επανέλθει. Η ΑΝΙΜΑ επισημαίνει, επίσης, το υψηλό κόστος τέτοιων επεμβάσεων, λόγω των εξειδικευμένων υλικών που απαιτούνται, καλώντας όσους συγκινήθηκαν από την ιστορία της νεαρής αλεπούς να συμβάλουν στην αποκατάστασή της.

Διαβάστε επίσης:

«Μπλόκο» σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (Video)

Αθήνα: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών σε άλλο οδηγό

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης – Τα «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού











