Πρωτομαγιά με χιόνι αντί για λουλούδια στον Λαϊλιά Σερρών

Νιφάδες χιονιού αντί λουλούδια πιάνουν τη φετινή Πρωτομαγιά στον Λαϊλιά Σερρών, όπου το ύψος του χιονιού έφτασε τα πέντε εκατοστά, μετά την ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας.

Η χιονόπτωση άρχισε με πιο εντόνους ρυθμούς από χτες, Πέμπτη, και αναμένται να χιονίσει και σήμερα.

Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών κάνουν λόγο για πρωτόγνωρο φαινόμενο και αν δεν γινόταν τα έργα για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου θα είχε πάρα πολύ κόσμο που θα ερχόταν να κάνει σκι.

«Χρυσό» το φορτίο μισού τόνου υδροπονικής κάνναβης που εντοπίστηκε στην Ηγουμενίτσα – 1,7 εκατ. ευρώ θα έβγαζε στο κύκλωμα

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – Έρευνα για πιθανή σύνδεση με τη φωτιά

Καιρός: Η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια – Πού θα βρέξει, πότε εξασθενούν τα φαινόμενα (Video)