Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – Έρευνα για πιθανή σύνδεση με τη φωτιά

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη, 30/4 στο Ίλιον και οδήγησε στην ολοσχερή καταστροφή πολυκατοικίας, έφερε στο προσκήνιο πληροφορίες για το παρελθόν του ιδιοκτήτη της επιχείρησης από την οποία ξεκίνησε η φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αποθήκη ανταλλακτικών, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε όλο το κτίριο, καταστρέφοντας όλα τα διαμερίσματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις, γεγονός που αποδίδεται στην ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνονται και για την επιχείρηση κατάσβεσης, με κατοίκους να υποστηρίζουν ότι τα πυροσβεστικά οχήματα αντιμετώπισαν έλλειψη νερού, γεγονός που οδήγησε διακοπή των επιχειρήσεων 15 έως 20 λεπτών, μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις και αντλίες.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που καταστράφηκε από τη φωτιά φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος στατικότητας του κτιρίου που υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Είχε απαχθεί για 66 ημέρες ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει αποκάλυψη του αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΥ, Χρήστου Συνδρεβέλη, ο οποίος ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης της αποθήκης από όπου ξεκίνησε η φωτιά είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021.

Όπως έγινε γνωστό, η οικογένειά του τότε είχε καταβάλει το ποσό των 800.000 ευρώ για λύτρα προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος, ενώ η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί από την ΕΛΑΣ, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί πλήρως το χρηματικό ποσό.

Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας είχε πέσει θύμα απαγωγής στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ενώ η υπόθεση είχε απασχολήσει τότε για πολλές ημέρες τα Μέσα Ενημέρωσης. Οι απαγωγείς είχαν κρατήσει το θύμα για 66 ημέρες μέχρι να τον απελευθερώσουν στις 4 Μαρτίου 2022 αφού πρώτα πήραν ως λύτρα 800.000 ευρώ από την οικογένεια του επιχειρηματία.

Μετά από κάποιες ημέρες η αστυνομία είχε προχωρήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης και είχε συλλάβει τρία άτομα, ενώ είχαν βρεθεί και περίπου 300.000 ευρώ από τα λύτρα που είχαν πάρει οι δράστες.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά, την απαγωγή και την χθεσινή πυρκαγιά, ωστόσο η συγκεκριμένη παλαιότερη υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών.

Ακρωτηριασμός 5χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στο Παπαγεωργίου νοσηλεύται σε κρίσιμη κατάσταση – Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα

Θετικά νέα για την αλεπού που εντοπίστηκε στο εργοτάξιο του Ελληνικού – Χειρουργήθηκε και αναρρώνει μετά τον σοβαρό τραυματισμό της

«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά (photos/videos)











