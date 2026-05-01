ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 15:54
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 14:50

Ακρωτηριασμός 5χρονου στη Θεσσαλονίκη: Στο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε για χειρουργείο – Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα

nosokomeio_papageorgiou_thessaloniki

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον ακρωτηριασμό του 5χρονου στο νηπιαγωγείο του Ευόσμου το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026), ενώ υπάρχει και παρέμβαση εισαγγελέα.

Το περιστατικό με τον ακρωτηριασμό του 5χρονου στο νηπιαγωγείο στη Θεσσαλονίκη διερευνάται ανέφερε στο ThessPost.gr, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης.

«Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, παρενέβη αστυνομία, εισαγγελέας και θα διερευνηθεί από κάθε άποψη. Το παιδί είναι στο νοσοκομείο, Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάνε όλα καλά και να είναι καλά το παιδί», σημειώνει ο κ. Κόπτσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν το δάχτυλο του παιδιού πιάστηκε στην πόρτα. Παράλληλα, για την υπόθεση έχει ήδη υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, με την αρμόδια εισαγγελέα να ζητά τη συγκέντρωση και υποβολή του προανακριτικού υλικού, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού, καθώς είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Στο σημείο βρέθηκε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, και να σταματήσει αρχικά η αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί με χειρουργική επέμβαση έγινε προσπάθεια συγκόλλησης και αναμένεται το πως θα εξελιχθεί η κατάστασή του.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου Κορδελιού Ευόσμου του Συλλόγου “Αριστοτέλης”, Απόστολος Ελευθερίου ο οποίος εξήγησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο τραυματισμός του παιδιού, ενώ επισήμανε ότι το ευτύχημα είναι πως, αμέσως μετά, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, λειτούργησαν με ταχύτητα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

hydroponic-cannabis-eksot
iran-78234
ekriksi nea yorki (1)
ilion-fotia
eu_flag_dark_new
papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
albaffo
anna maria foto
karxarias new
hydroponic-cannabis-eksot
iran-78234
ekriksi nea yorki (1)
