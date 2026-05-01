Αρτέμιδα: Ξήλωσαν ATM από σούπερ μάρκετ, το φόρτωσαν σε αγροτικό και εξαφανίστηκαν

Κινηματογραφική κλοπή ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/5) στις 3:55 στη λεωφόρο Καραμανλή, στην Αρτέμιδα.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες είχαν βάλει στο μάτι το ATM που βρισκόταν στην πρόσοψη σουπερμάρκετ.

Με τις κινήσεις τους μελετημένες, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάφεραν να ξηλώσουν ολόκληρο το ATM και να το φορτώσουν στην καρότσα αγροτικού οχήματος. Αμέσως πάτησαν το γκάζι και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ATM περιέχει άγνωστο πόσο, aν και λόγω της αργίας σήμερα, θεωρητικά ήταν γεμάτο για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.

Οι αστυνομικοί αναλύουν κάμερες ασφαλείας προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν την διαδρομή των δραστών έτσι ώστε να καταφέρουν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

