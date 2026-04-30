Θύμα απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος από έναν επιτήδειο, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή του απέσπασε το ποσό των 138.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απαταεώνες κάλεσαν στον τηλέφωνο τον 83χρονο.

Προσποιούμενοι τους λογικές κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει σε εξωτερικό χώρο κοντά στο σπίτι το το ποσό των 138.000 ευρώ, με τα οποία και εξαφανίστηκαν λίγο μετά.

