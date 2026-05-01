Ηλεία: Θρήνος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε με πατίνι – Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία στα Μακρίσια Ηλείας

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στα Μακρίσια Ηλείας η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.

Η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος, με δεκάδες κατοίκους, συγγενείς, φίλους και συμμαθητές του 13χρονου να δίνουν το «παρών» στο τελευταίο «αντίο».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου το συγκεντρωμένο πλήθος αποχαιρέτησε τον 13χρονο Κωνσταντίνο. Πολλοί από τους φίλους και συμμαθητές του έφτασαν στο σημείο κρατώντας λευκά μπαλόνια, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν ντυμένοι στα μαύρα, κρατώντας πολύχρωμα τριαντάφυλλα.

Χθες, συμμαθητές του 13χρονου και κάτοικοι του χωριού άφησαν λουλούδια και κεριά στο σημείο του δυστυχήματος.

Το «παρών» στην κηδεία έδωσε και ο 53χρονος οδηγός του οχήματος που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο, ο οποίος παραμένει σοκαρισμένος από όσα συνέβησαν.

Την ίδια ώρα, στο σχολείο του 13χρονου το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, ενώ χθες βρέθηκε εκεί και ψυχολόγος, για τη στήριξη των συμμαθητών του μικρού Κωνσταντίνου, που αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του φίλου τους.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 29/4, λίγο μετά τις 7:30, στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ο 13χρονος κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι μαζί με έναν φίλο του. Το δεύτερο παιδί κατάφερε να αποφύγει διερχόμενο όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση, ωστόσο ο άτυχος 13χρονος επιχείρησε να παρακάμψει σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο 53χρονος.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με το παιδί να καταλήγει αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. Ακολούθησε άμεση διακομιδή του στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου διασώστες και ιατρικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνηψης για περίπου μιάμιση ώρα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, το παιδί υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Σε βάρος του οδηγού έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ μετά τη σύλληψή του αφέθηκε ελεύθερος, καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε καθαρό. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων.

