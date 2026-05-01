ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 17:41
Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε το δάκτυλο του 5χρονου που ακρωτηριάστηκε σε νηπιαγωγείο

Αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλο του χεριού ενός 5χρονου αγοριού, που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες μετά τις 11.00 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Το ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε ότι πιάστηκε το δάχτυλο του παιδιού στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος. Το πρωί, το παιδάκι αποχώρησε μαζί με τους γονείς του από το νοσοκομείο για το σπίτι του.

Διαβάστε επίσης:

«Χρυσό» το φορτίο μισού τόνου υδροπονικής κάνναβης που εντοπίστηκε στην Ηγουμενίτσα – 1,7 εκατ. ευρώ θα έβγαζε στο κύκλωμα

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – Έρευνα για πιθανή σύνδεση με τη φωτιά

Καιρός: Η πιο κρύα Πρωτομαγιά εδώ και 70 χρόνια – Πού θα βρέξει, πότε εξασθενούν τα φαινόμενα (Video)

Σοκάρει η μαρτυρία της κόρης του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: «Έβλεπε δαίμονες, η κατάστασή του είχε προχωρήσει» (Video)

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για τους 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ (Video)

Αυτό είναι το «μανιφέστο» Τσίπρα: Η κυβερνώσα Αριστερά, η σύγκλιση των τριών πολιτικών ρευμάτων και το σύγχρονο κράτος στο επίκεντρο

Πρωτομαγιά στη Γερμανία με πτώση τιμών στα καύσιμα

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 21χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

Πέννες αλ μπάφο

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Τρόμος στα ανοιχτά της Καλιφόρνια: Μεγάλος καρχαρίας καταδίωκε σέρφερ επί δέκα λεπτά (video)

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

