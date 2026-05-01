Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε το δάκτυλο του 5χρονου που ακρωτηριάστηκε σε νηπιαγωγείο

Αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλο του χεριού ενός 5χρονου αγοριού, που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες μετά τις 11.00 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Το ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε ότι πιάστηκε το δάχτυλο του παιδιού στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος. Το πρωί, το παιδάκι αποχώρησε μαζί με τους γονείς του από το νοσοκομείο για το σπίτι του.

