«Θρίλερ» στη Νέα Υόρκη: Σοκαριστικό βίντεο από έκρηξη σε σπίτι – Αστυνομικοί εκτοξεύτηκαν και τραυματίστηκαν απο το ωστικό κύμα

Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε βίντεο της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη όταν ισχυρή έκρηξη σε σπίτι στο Κουίνς εκσφενδόνισε αστυνομικούς που είχαν κληθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Επτά τραυματίες αστυνομικοί.

Στο βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός να επιχειρεί να ανοίξει την πόρτα σπιτιού στη Νέα Υόρκη όταν ξαφνικά σημειώνεται ισχυρή έκρηξη, τυλίγοντας το σπίτι στις φλόγες και εκσφενδονίζοντας τους συναδέλφους του. Παρά το σοκ, οι αστυνομικοί σηκώνονται και επιστρέφουν στο φλεγόμενο κτίριο για να βοηθήσουν ενοίκους, ανάμεσά τους και παιδιά που απομακρύνονται έντρομα από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας Τζέσικα Τις, επτά αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με εγκαύματα και θλαστικά τραύματα. Όλοι έχουν πλέον λάβει εξιτήριο.

Η ίδια χαρακτήρισε τη στάση τους «ηρωική», τονίζοντας ότι, παρά τον κίνδυνο, προτεραιότητά τους ήταν η διάσωση των πολιτών.

Τι προηγήθηκε

Η αστυνομία είχε λάβει κλήση στις 2:42 τα ξημερώματα για οικογενειακό καβγά. Μια γυναίκα ανέφερε ότι συγγενής της, υπό την επήρεια αλκοόλ, είχε εισβάλει στο σπίτι οπλισμένος με μαχαίρι, ενώ υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου.

Shortly before 3 a.m. Thursday, the FDNY responded to a report of a fire at 107-55 130th Street in Queens. When units arrived, they encountered a private dwelling heavily involved in fire.



"We immediately started conducting firefighting operations, stretched hoselines and… April 30, 2026

Ο ύποπτος, ένας 50χρονος άνδρας, φέρεται να μετέφερε σακούλες με άγνωστη ουσία και να απείλησε μέλη της οικογένειάς του. Κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν πριν την έκρηξη, ενώ άλλοι απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια των αστυνομικών.

Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται κάτω από τα ερείπια του κτιρίου, όπου εντοπίστηκε και μία σορός που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας, Κρίστοφερ Μάκιντος, δήλωσε ότι διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης, ενώ στο σημείο επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες και εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους διασώστες για την άμεση ανταπόκριση και τη διάσωση κατοίκων υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις αρχές, σε βάρος του υπόπτου είχαν εκδοθεί στο παρελθόν τρεις εντολές περιοριστικών μέτρων από συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίες όμως είχαν λήξει. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης αλλά και τις συνθήκες της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

