search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 10:22
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 09:29

Γιαννακόπουλος σε Μαρτίνεθ: «Είστε σπουδαίος προπονητής, αλλά ψεύτης»

01.05.2026 09:29
giannakopoulos

Απάντηση με story στο Instagram στα όσα του καταλόγισε ο Πέδρο Μαρτίνεθ έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«Κύριε Μαρτίνεθ, αυτό που θα ήθελα να σας πω μετά τη δήλωση που κάνατε για μένα, αποκαλώντας με, δεν ξέρω τι και τι είδους ονόματα, θα πω τα εξής: Θα σας συγχαρώ γιατί είστε ένας σπουδαίος προπονητής, αυτό που έχετε κάνει με τη Βαλένθια είναι καταπληκτικό. Η Βαλένθια μετατρέπεται σε έναν τεράστιο σύλλογο στο μπάσκετ και εσείς είστε ένας από αυτούς τους λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ.

»Αλλά όσον αφορά αυτά που είπατε για μένα, λυπάμαι αλλά είστε ψεύτης. Δεν έφτασα ποτέ στον πάγκο, στο τραπέζι των διαιτητών. Ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφραζα την απογοήτευσή μου για το φάουλ που δεν δόθηκε. Και για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώντας τους δύο αγώνες, δεν νομίζω ότι η Βαλένθια πρέπει να μιλάει για τους διαιτητές. Ας έχουμε ένα ωραίο υπόλοιπο της σειράς».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε και στα παράπονα του Ισπανού τεχνικού για τη διαιτησία:

«Όπως μπορείτε να δείτε, ούτε οι διαιτητές ανέφεραν τίποτα, γιατί δεν συνέβη τίποτα. Το μόνο που συνέβη είναι ότι χάσατε με 2-0 στην έδρα σας μετά από μια φανταστική σεζόν που είχατε. Αλλά αν θέλετε να γίνετε μια σπουδαία ομάδα και όχι απλώς μια καλή ομάδα, πρέπει να μάθετε και να χάνετε και να μην προσπαθείτε να κατηγορείτε την ομάδα που κέρδισε», είπε στην ανάρτησή του.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skorda-new
MEDIA

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

kyranakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

hormouz
ΚΟΣΜΟΣ

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pao neigel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

LIFESTYLE

papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
ΚΑΛΧΑΣ

EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 10:21
skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση Πέμπτης: Σκορδά και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

kyranakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κυρανάκης πήρε… το όπλο του και άρχισε να σβήνει συνθήματα της αναρχίας

1 / 3