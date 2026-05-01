Ανεκδιήγητος Μπέος: Πρότεινε ευθανασία για τα αδέσποτα που δεν υιοθετούνται

Τη… λύση για τη διαχείριση του αριθμού των αδέσποτων …ανακάλυψε ο Αχιλλέας Μπέος. Ο δήμαρχος Βόλου πρότεινε ευθανασία για όσα δεν βρίσκουν σπίτι εντός τριών μηνών και χαρακτήρισε «κοπρίτες» τους πολιτικούς που ψηφίζουν τους νόμους να μένουν ελεύθερα.

Στο νέο του παραλήρημα από την Αγριά, ο Αχιλλέας Μπέος ζήτησε η Ελλάδα να πάρει «παράδειγμα» από άλλες χώρες και να κάνει στα ζώα ευθανασία αν δεν βρουν σπίτι, σχολιάζοντας ειρωνικά: «είμαστε εμείς πιο φιλόζωοι;».

«Δεν παίρνουν ένα παράδειγμα από την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία. Τι είμαστε εμείς; Πιο πολύ φιλόζωοι; Έχω κι εγώ σκυλιά και τ΄αγαπάω πολύ. Εκεί τα μαζεύουν, τρεις μήνες. Δεν βρέθηκε ιδιοκτήτης, κάποιος να το πάρει; Ευθανασία. Όχι να κυκλοφοράνε», είπε κυνικά.

«Εμείς τα παίρνουμε, τα μαζεύουμε, τα πάμε στην Καπούρνα, έχουμε 25 στρέμματα εκεί. Τα έχουμε περιφράξει, έχουμε ιατρικό για ιατρική περίθαλψη, ό,τι χρειάζεται, εμβόλια, νερό, φαγητό. Και πάνε κόβουν τη σίτα, τα αφήνουν έξω και πάνε έξω από την εκκλησία, το νοσοκομείο και δεν μιλάει κανείς», είπε ο δήμαρχος που έβαλε ζωντανό αλογάκι στη φάτνη!

«Γιατί έχουν ψηφίσει τέτοιους νόμους οι κοπρίτες οι πολιτικοί. Απλά κάνουμε κι εμείς εδώ προσπάθεια» κατέληξε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

