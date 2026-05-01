Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα σε εργοστάσιο στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το evia online, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (30/4), στην περιοχή της Γλύφας, κατά την διάρκεια επισκευής στο εργοστάσιο, όταν για άγνωστο λόγο ένας κάδος έφυγε από την θέση του και χτύπησε τον εργαζόμενο στα πλευρά.

Για λίγα εκατοστά ο εργαζόμενος γλύτωσε ένα χτύπημα στο κεφάλι που μπορεί να ήταν μοιραίο.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και θα παραμείνει τουλάχιστον δύο ημέρες για τον κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας.

