Αρκετά απότομη ήταν η μεταβολή του καιρού από το βράδυ σε ολόκληρη τη χώρα, με κύριο χαρακτηριστικό την απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Για σήμερα, Πρωτομαγιά, αναμένονται εκτεταμένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε πολλές περιοχές, ενώ οι ισχυροί βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν ένα σκηνικό πιο χειμωνιάτικο από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Ίδιο θα παραμείνει το σκηνικό και το Σαββατοκύριακο, με τον καιρό να θυμίζει ξανά Άνοιξη από Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα, για σήμερα (1/5), στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βελτίωση στα βορειοανατολικά τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 και τοπικά στα νότια τους 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι αργά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια με γρήγορη εξασθένηση από τοπρωί.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες,κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα από το πρωί σταανατολικά θα σταματήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα κεντρικά βόρειοι 4 με 6 με εξασθένηση από το πρωί, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίωςστα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στανότια βαθμιαία θα ενταθούν.

Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ταφαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολικήΣτερεά από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια7 και στα νότια από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες μετοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμεναστις Κυκλάδες από το μεσημέρι βαθμιαία θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στηδυτική Κρήτη πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις μετοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι αργά τομεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός το Σάββατο (2/5)

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (3/5)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι – απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα (4/6)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη (5/5)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

