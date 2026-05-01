Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το άγνωστο περιστατικό από τον γάμο της με τον Θέμη Σοφό – «Δεν θα με ακολουθήσει, δεν θα με σταματήσει;» (video)

Μια προσωπική στιγμή, από τον γάμο της με τον Θέμη Σοφό, μοιράστηκε μέσα από την εκπομπή «Happy Day» η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή τη συνέντευξη με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη και τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της σχέσης της με τον γνωστό δικηγόρο που, όπως είπε, λειτούργησε καθοριστικά.

«Το έχω πει κι εγώ, την πρώτη φορά που έφυγα κι εγώ, και καλά “τσακωμός”. Λέω “δεν θα με ακολουθήσει, τι θα γίνει, δεν θα με σταματήσει;”. Μετά από μία ώρα γύρισα και του είπα “τι γίνεται, θα έπρεπε να μου πεις “μην φύγεις”. Μου λέει “εσύ διάλεξες να φύγεις”», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, εκείνη η στιγμή λειτούργησε σαν ένα άτυπο τεστ για το ζευγάρι, το οποίο τελικά τους βοήθησε να καταλάβουν καλύτερα ο ένας τον άλλον.

