search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 15:54
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.05.2026 14:24

Περιβαλλοντική διάκριση πέντε αστέρων: Αρίστευσαν τα Renault 5 E-Tech και 4 E-Tech

Τα νέα ηλεκτρικά Renault 4 E-Tech electric και Renault 5 E-Tech electric απέσπασαν την κορυφαία διάκριση των πέντε αστέρων από τον Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές επιδόσεις τους στον τομέα της βιωσιμότητας

Σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια και το αυξανόμενο κόστος καυσίμων οδηγούν όλο και περισσότερους οδηγούς να επανεξετάζουν τις επιλογές τους, η μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές κίνησης γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη. Ωστόσο, με τόσες διαθέσιμες λύσεις – από υβριδικά μέχρι αμιγώς ηλεκτρικά – η σωστή επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Green NCAP προσφέρει αξιόπιστα και ανεξάρτητα δεδομένα που βοηθούν τους καταναλωτές να αποφασίσουν πιο τεκμηριωμένα.

Η αξιολόγηση του οργανισμού δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση του οχήματος, αλλά καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του: από την εξόρυξη πρώτων υλών και την παραγωγή, μέχρι την καθημερινή χρήση, τη συμπεριφορά στον δρόμο και την ανακύκλωση στο τέλος ζωής.

Προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες

Τα θρυλικά Renault 4 και Renault 5, που στο παρελθόν ξεχώρισαν για την πρακτικότητα και την προσιτή μετακίνηση – ιδιαίτερα την εποχή της πετρελαϊκής κρίσης του ’70 – επιστρέφουν σήμερα σε πλήρως ηλεκτρική μορφή, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες.

Στις δοκιμές, το Renault 5 E-Tech electric πέτυχε βαθμολογία 9,1/10 στον δείκτη Clean Air και 9,3/10 στην ενεργειακή απόδοση. Από την πλευρά του, το Renault 4 E-Tech electric – το οποίο αναμένεται σύντομα και στην ελληνική αγορά – σημείωσε 9,4/10 στον δείκτη Clean Air, χάρη και σε τεχνολογίες που μειώνουν τη φθορά των ελαστικών. Και τα δύο μοντέλα διακρίθηκαν ιδιαίτερα και στον τομέα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου έλαβαν την ανώτατη δυνατή βαθμολογία, εμφανίζοντας σημαντικά μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Παράλληλα, υποστηρίζουν αμφίδρομη φόρτιση (V2L και V2G), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή ακόμη και την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο. Σε πραγματικές συνθήκες, παρουσίασαν πολύ θετικές επιδόσεις σε τομείς όπως η φόρτιση, η θέρμανση της καμπίνας και η κατανάλωση ενέργειας.

«Ο Green NCAP προσφέρει στους οδηγούς μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη αξιολόγηση του πραγματικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες. Η Renault αξίζει συγχαρητήρια για τη δημιουργία ελκυστικών ηλεκτρικών μοντέλων που συνδυάζουν πρακτικότητα, αποδοτικότητα και προσιτότητα. Τα νέα Renault 4 και Renault 5 E Tech επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις στη βιωσιμότητα, ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρουν μια εξαιρετική οδηγική εμπειρία» – Dr. Aleksandar Damyanov, Technical Manager Green NCAP.

Τι κρατάμε:

  • Τα Renault 4 E-Tech και Renault 5 E-Tech electric απέσπασαν κορυφαία διάκριση από τον Green NCAP
  • Ο οργανισμός προσφέρει δεδομένα που βοηθούν τους καταναλωτές να αποφασίσουν πιο τεκμηριωμένα
  • Το Renault 5 E-Tech πέτυχε βαθμολογία 9,1/10 στον δείκτη Clean Air και 9,3/10 στην ενεργειακή απόδοση
  • Το Renault 4 E-Tech σημείωσε 9,4/10 στον δείκτη Clean Air
  • Και τα δύο μοντέλα διακρίθηκαν ιδιαίτερα και στον τομέα των εκπομπών

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη για το νέο Volkswagen ID. Polo – Πότε έρχεται στην Ελλάδα και σε ποιες εκδόσεις

Citroën Saxo VTS: 30 χρόνια ενός εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου

Η BYD φέρνει στην Ελλάδα τους Flash Chargers που φορτίζουν σε 5 λεπτά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeirourgeio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε το δάκτυλο του 5χρονου που ακρωτηριάστηκε σε νηπιαγωγείο

hydroponic-cannabis-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

«Χρυσό» το φορτίο μισού τόνου υδροπονικής κάνναβης που εντοπίστηκε στην Ηγουμενίτσα – Πάνω από 2 εκατ. ευρώ θα έβγαζε στο κύκλωμα

iran-78234
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στις ΗΠΑ έστειλε το Ιράν, εν αναμονή της απάντησης – «Όχι» σε κάθε πολιτική που θα του «επιβληθεί» με απειλή 

ekriksi nea yorki (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Θρίλερ» στη Νέα Υόρκη: Σοκαριστικό βίντεο από έκρηξη σε σπίτι – Αστυνομικοί εκτοξεύτηκαν και τραυματίστηκαν απο το ωστικό κύμα

ilion-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – Έρευνα για πιθανή σύνδεση με τη φωτιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

albaffo
CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

karxarias new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στα ανοιχτά της Καλιφόρνια: Μεγάλος καρχαρίας καταδίωκε σέρφερ επί δέκα λεπτά (video)

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3