Περιβαλλοντική διάκριση πέντε αστέρων: Αρίστευσαν τα Renault 5 E-Tech και 4 E-Tech

Τα νέα ηλεκτρικά Renault 4 E-Tech electric και Renault 5 E-Tech electric απέσπασαν την κορυφαία διάκριση των πέντε αστέρων από τον Green NCAP, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές επιδόσεις τους στον τομέα της βιωσιμότητας

Ο οργανισμός Green NCAP

Σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια και το αυξανόμενο κόστος καυσίμων οδηγούν όλο και περισσότερους οδηγούς να επανεξετάζουν τις επιλογές τους, η μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές κίνησης γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη. Ωστόσο, με τόσες διαθέσιμες λύσεις – από υβριδικά μέχρι αμιγώς ηλεκτρικά – η σωστή επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Green NCAP προσφέρει αξιόπιστα και ανεξάρτητα δεδομένα που βοηθούν τους καταναλωτές να αποφασίσουν πιο τεκμηριωμένα.

Η αξιολόγηση του οργανισμού δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση του οχήματος, αλλά καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του: από την εξόρυξη πρώτων υλών και την παραγωγή, μέχρι την καθημερινή χρήση, τη συμπεριφορά στον δρόμο και την ανακύκλωση στο τέλος ζωής.

Προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες

Τα θρυλικά Renault 4 και Renault 5, που στο παρελθόν ξεχώρισαν για την πρακτικότητα και την προσιτή μετακίνηση – ιδιαίτερα την εποχή της πετρελαϊκής κρίσης του ’70 – επιστρέφουν σήμερα σε πλήρως ηλεκτρική μορφή, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες.

Στις δοκιμές, το Renault 5 E-Tech electric πέτυχε βαθμολογία 9,1/10 στον δείκτη Clean Air και 9,3/10 στην ενεργειακή απόδοση. Από την πλευρά του, το Renault 4 E-Tech electric – το οποίο αναμένεται σύντομα και στην ελληνική αγορά – σημείωσε 9,4/10 στον δείκτη Clean Air, χάρη και σε τεχνολογίες που μειώνουν τη φθορά των ελαστικών. Και τα δύο μοντέλα διακρίθηκαν ιδιαίτερα και στον τομέα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου έλαβαν την ανώτατη δυνατή βαθμολογία, εμφανίζοντας σημαντικά μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Παράλληλα, υποστηρίζουν αμφίδρομη φόρτιση (V2L και V2G), επιτρέποντας την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών ή ακόμη και την επιστροφή ενέργειας στο δίκτυο. Σε πραγματικές συνθήκες, παρουσίασαν πολύ θετικές επιδόσεις σε τομείς όπως η φόρτιση, η θέρμανση της καμπίνας και η κατανάλωση ενέργειας.

«Ο Green NCAP προσφέρει στους οδηγούς μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη αξιολόγηση του πραγματικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός αυτοκινήτου, αναδεικνύοντας την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες. Η Renault αξίζει συγχαρητήρια για τη δημιουργία ελκυστικών ηλεκτρικών μοντέλων που συνδυάζουν πρακτικότητα, αποδοτικότητα και προσιτότητα. Τα νέα Renault 4 και Renault 5 E Tech επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις στη βιωσιμότητα, ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρουν μια εξαιρετική οδηγική εμπειρία» – Dr. Aleksandar Damyanov, Technical Manager Green NCAP.

