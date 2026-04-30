ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 14:35
30.04.2026 13:30

Η BYD φέρνει στην Ελλάδα τους Flash Chargers που φορτίζουν σε 5 λεπτά

Η BYD επιβεβαίωσε ότι οι Flash Chargers έρχονται στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό για φόρτιση, αυτονομία και αγορά ηλεκτρικών.

Μία από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που ακούσαμε στην επίσημη παρουσίαση του BYD ATTO 2 DM-i στην Ελλάδα δεν αφορούσε μόνο το ίδιο το νέο μοντέλο, αλλά κάτι που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την εικόνα της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Παρουσία του Autotypos, οι εκπρόσωποι της μάρκας επιβεβαίωσαν ότι οι BYD Flash Chargers έρχονται και στην Ελλάδα.

Οι λεπτομέρειες δεν ανακοινώθηκαν ακόμη, με τον Public Relations Manager της BYD στην Ελλάδα να ξεκαθαρίζει ότι περισσότερα θα γίνουν γνωστά «εν ευθέτω χρόνω». Παρ’ όλα αυτά, η ίδια η επιβεβαίωση έχει από μόνη της ιδιαίτερη σημασία, γιατί πατά πάνω στο μεγαλύτερο ίσως ερώτημα του Έλληνα αγοραστή γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πόσο γρήγορα φορτίζουν πραγματικά και πόσο πρακτικά είναι στην καθημερινότητα και στο ταξίδι.

Διαβάστε επίσης:

Ευρώπη: Τι αυτοκίνητα αγοράζει ο κόσμος το 2026 – Επίσημα στοιχεία

Google Maps: Πώς βρίσκει την ταχύτερη διαδρομή σε πραγματικό χρόνο

Η κινεζική Hongqi στοχεύει στο εργοστάσιο της Stellantis στην Ισπανία για την ευρωπαϊκή επέκτασή της

eydap-psitaleia
BUSINESS

Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

charles_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Κάρολος και Καμίλα τελειώνουν την «αγγαρεία» με Τραμπ και φεύγουν για… Βερμούδες

samsung
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Samsung: Το δράμα της διαδοχής – Ο κληρονόμος, η φυλακή και το τέλος μιας οικογενειακής αυτοκρατορίας

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «καταπολεμά» τον διαβήτη και προστατεύει την καρδιά

abc_new
MEDIA

Disney: Απαντά στην έρευνα της FCC για αναθεώρηση αδειών των θυγατρικών σταθμών του ABC- Καταγράφονται αντιδράσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

dora pavlopoulos farantouris tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

albaffo
CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

