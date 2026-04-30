H Λυρική ταξιδεύει στην Κρήτη: 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους

Με μια μεγάλη περιοδεία στην Κρήτη τον Μάιο συνεχίζει η Εθνική Λυρική Σκηνή την καλλιτεχνική εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε έξι δήμους του νησιού –Χανιά, Ρέθυμνο, Ανώγεια, Ηράκλειο, Σητεία, Ιεράπετρα– η ΕΛΣ θα παρουσιάσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, μιούζικαλ για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Από τις 7 έως και τις 31 Μαΐου 2026, θα παρουσιαστούν στην Κρήτη συνολικά 56 παραστάσεις, σε 29 διαφορετικούς χώρους, από θέατρα, εκκλησίες, τζαμιά και ενετικά τείχη μέχρι πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους και κινηματογράφους, φέρνοντας τη μουσική και το λυρικό θέατρο πιο κοντά σε κάθε γωνιά του νησιού. Στόχος της νέας μεγάλης περιοδείας, η οποία αποτελεί συνέχεια του εκτεταμένου προγράμματος περιοδειών της ΕΛΣ που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, είναι να προσφέρει στο κοινό της Κρήτης τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τον συναρπαστικό κόσμο της λυρικής τέχνης, μιας τέχνης ανοιχτής, χωρίς όρια και στεγανά. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η περιοδεία στην Κρήτη πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας.

Δύο μοναδικές συναυλίες-αφιερώματα στο σπουδαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη φέρνει η περιοδεία της ΕΛΣ στην Κρήτη. Η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, σε ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, με τη συμμετοχή των Παντελή Θαλασσινού, Νίκης Γρανά, δεκαμελούς μουσικού συνόλου της Ορχήστρας της ΕΛΣ και τοπικών χορωδιών, θα παρουσιαστεί σε Χανιά (10/5), Ρέθυμνο (12/5), Ανώγεια (13/5), Ιεράπετρα (15/5), Σητεία (17/5) και Ηράκλειο (18/5). Παράλληλα, το έργο Ασίκικο Πουλάκη του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους Μιχάλη Γκανά, ζωντανεύει σε μια μοναδική συναυλία σε ενορχήστρωση, προσαρμογή και μουσική διεύθυνση Ανδρέα Κατσιγιάννη, με τον Γιάννη Διονυσίου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, και θα παρουσιαστεί σε Χανιά (18/5), Ρέθυμνο (19/5), Ανώγεια (20/5), Ιεράπετρα (21/5) και Σητεία (22/5).

Το πρόγραμμα, επίσης, περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές παραγωγές, με κέντρο τη μουσική: Tη συναυλία Πολλά εν θέλω να σου πω…, με τον Ζαχαρία Καρούνη, που θα παρουσιαστεί σε Ρέθυμνο (8/5), Ανώγεια (9/5), Ιεράπετρα (10/5), Σητεία (11/5), Χανιά (12/5) και Ηράκλειο (13/5).Τη μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο Ροδινός: O θρυλικός λυράρης, σε σκηνοθεσία, έρευνα και κείμενο Γιάννη Μπλέτα που θα σταθμεύσει σε Χανιά (14/5), Ηράκλειο (15/5), Ρέθυμνο (16/5), Ανώγεια (17/5) και Ιεράπετρα (23/5). Και τη μουσική παράσταση Το σταυροδρόμι του κόσμου της ομάδας καταξιωμένων μουσικών Alcedo Folk Group που θα παρουσιαστεί σε Χανιά (17/5), Ρέθυμνο (18/5), Ανώγεια (19/5), Ιεράπετρα (20/5) και Σητεία (21/5).

Μια θρυλική οπερέτα και ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού φέρνουν άρωμα λυρικής τέχνης στο πρόγραμμα της περιοδείας. Η επιτυχημένη οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη και με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ λυρικών ερμηνευτών και μουσικών, θα παρουσιαστεί σε Σητεία (19/5), Ιεράπετρα (21/5) και Χανιά (23/5). Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του λυρικού τραγουδιού παρουσιάζουν οι καταξιωμένοι μονωδοί της ΕΛΣ Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος και Διονύσης Σούρμπης, με τη συνοδεία της διακεκριμένης πιανίστριας Σοφίας Ταμβακοπούλου. σε ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ που θα παρουσιαστεί σε Ρέθυμνο (8/5), Σητεία (10/5), Ιεράπετρα (12/5) και Χανιά (14/5).

Δύο επιτυχημένες παραγωγές της ΕΛΣ για παιδιά και νέους θα συναντήσουν το κοινό της Κρήτης: η όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο Δημήτρη Δημόπουλου και Αλέξανδρου Μελισσηνού, θα παρουσιαστεί σε Χανιά (7/5), Ρέθυμνο (9/5), Ανώγεια (11/5), Ιεράπετρα (12/5) και Σητεία (14/5), ενώ το μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του Νίκου Κυπουργού, σε λιμπρέτο Θωμά Μοσχόπουλου και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή, σε Χανιά (7/5), Ιεράπετρα (9/5), Σητεία (10/5), Ανώγεια (12/5) και Ρέθυμνο (13/5).

Τέλος, το ντοκιμαντέρ για τη σχέση της Μαρίας Κάλλας με την Ελλάδα Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, σε ιδέα, έρευνα, σενάριο του Βασίλη Λούρα και σκηνοθεσία των Μιχάλη Ασθενίδη – Βασίλη Λούρα, θα προβληθεί σε Ανώγεια (15/5), Σητεία (20/5), Ιεράπετρα (24/5), Ρέθυμνο (25/5) και Χανιά (31/5).

O Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης αναφέρει: «Η μεγάλη περιοδεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Κρήτη φέρει το ειδικό βάρος μιας εσωτερικής επιστροφής στις αρχές και τις αξίες της κρητικής γης. Για το πρόγραμμα των 56 ξεχωριστών εκδηλώσεων που θα παρουσιάσουμε μέσα στον Μάιο, σε 29 διαφορετικούς χώρους σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ανώγεια, Ηράκλειο, Σητεία, Ιεράπετρα, επιχειρούμε ένα αμάλγαμα της λυρικής τέχνης με τη μουσική που γέννησε η Κρήτη. Από τον Μίκη Θεοδωράκη και τους λυράρηδες, από τα βυζαντινά τραγούδια και τα αποσπάσματα από όπερες έως τις παραστάσεις μουσικού θεάτρου για παιδιά, τον οπερατικό μας Καραγκιόζη, την οπερέτα, αλλά και το ντοκιμαντέρ για τη Μαρία Κάλλας, η παρουσία της ΕΛΣ στην Κρήτη στοχεύει να παρουσιάσει την τέχνη της μουσικής σε κάθε μορφή της, χωρίς όρια και χωρίς στερεότυπα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την ενθάρρυνση και την αποφασιστική του στήριξη στο πρόγραμμα των περιοδειών μας. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τη συνδρομή και τη στήριξή της προς κάθε νέο σχέδιο που υλοποιεί η ΕΛΣ, αλλά και τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και όλους τους φορείς της Κρήτης που μας προσκάλεσαν και που έχουν αγκαλιάσει τόσο θερμά τον Οργανισμό μας. Θερμές ευχαριστίες και στην CrediaBank και την ANEK Lines για τη στήριξη του προγράμματος αυτού».

Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟ – ΜΑΪΟΣ 2026

ΧΑΝΙΑ

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 7 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» | Στις 10.00 & 12.00

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 7 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης» | Στις 10.00 & 11.30

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 10 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί | Στις 20.30

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 12 Μαΐου 2026 – Καθολική Εκκλησία Χανίων | Στις 20.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 14 Μαΐου 2026 – Μεγάλο Αρσενάλι | Στις 21.00

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 14 Μαΐου 2026 – Ρωσικός Στρατώνας | Στις 20.00

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 17 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 18 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί | Στις 20.30

Θέλω να δω τον Πάπα! | 23 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» | Στις 20.30

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 31 Μαΐου 2026 – Δημοτικός Κινηματογράφος Κήπος, Χανιά | Στις 21.00

ΡΕΘΥΜΝΟ

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 8 Μαΐου 2026 – Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου | Στις 19.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 8 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 20.30

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 9 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 10.00 & 12.00

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 12 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 12 Μαΐου 2026 – Πάρκο Μίνως | Στις 20.30

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 13 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 10.00 & 11.30

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 16 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 20.30

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 18 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 19 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 25 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 20.30

ΑΝΩΓΕΙΑ

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 9 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων | Στις 20.30

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 11 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αϊ-Γιάννη | Στις 20.30

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 12 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων | Στις 10.00 & 11.30

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 13 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» | Στις 20.00

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 15 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων | Στις 20.30

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 17 Μαΐου 2026 – Θεατράκι σχολείου | Στις 20.30

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 19 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μεϊντάνι | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 20 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αρμί, Δημαρχείο | Στις 20.30

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 9 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 10.00 & 11.30

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 10 Μαΐου 2026 – Προαύλιος χώρος Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου | Στις 20.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 12 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 21.00

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 12 Μαΐου 2026 – Πάρκο Μίνως | Στις 20.30

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 15 Μαΐου 2026 – Πλατεία Ελευθερίας | Στις 20.30

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 20 Μαΐου 2026 – Πάρκο Μίνως | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 21 Μαΐου 2026 – Πλατεία Ελευθερίας | Στις 20.30

Θέλω να δω τον Πάπα! | 21 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 23 Μαΐου 2026 – Τζαμί Ιεράπετρας | Στις 20.30

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 24 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30

ΣΗΤΕΙΑ

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 10 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 10.00 & 11.30

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 11 Μαΐου 2026 – Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Αικατερίνης, Σητεία| Στις 20.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 10 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 21.00

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 14 Μαΐου 2026 – Ιωάννου Κονδυλάκη / Σκαλοπάτια Πεζόστρατου | Στις 20.30

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 17 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30

Θέλω να δω τον Πάπα! | 19 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 20 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 21 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 22 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 13 Μαΐου 2026 – Πύλη Ιησού | Στις 20.30

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 15 Μαΐου 2026 – Αλσύλλιο Προμαχώνα Ιησού | Στις 20.00

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 18 Μαΐου 2026 – Προμαχώνας Ιησού | Στις 20.30



ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ – ΜΑΪΟΣ 2026

Όπερα σκιών • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος

Μουσική: Τζουζέππε Βέρντι

Πρωτότυπο λιμπρέτο: Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε

Μουσική προσαρμογή: Λίνα Ζάχαρη

Κείμενο: Δημήτρης Δημόπουλος, Αλέξανδρος Μελισσηνός

Μετάφραση στίχων: Δημήτρης Δημόπουλος

Ερμηνεύουν: Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Δήμητρα Κωτίδου

Καραγκιοζοπαίχτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Πιάνο: Μάρκος Κώτσιας

Ο πιο διάσημος και αγαπημένος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο! Στην εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή όπερας σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο του πολυπράγμονα κωμικού, σκηνοθέτη και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου και του έμπειρου καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρου Μελισσηνού, ο Καραγκιόζης βρίσκεται από το πουθενά να είναι πρωταγωνιστής του Ριγολέττου στο λυρικό θέατρο που ιδρύει η Βεζιροπούλα στο σαράι, μαθαίνοντας με χιούμορ και αφοπλιστική αθωότητα όλα όσα απαιτούνται για να ανέβει μια όπερα.

Η παράσταση συνδυάζει το παραδοσιακό θέατρο σκιών με αποσπάσματα από την αριστουργηματική όπερα Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι ­ερμηνευμένα στα ελληνικά από τρεις λυρικούς τραγουδιστές και με χιουμοριστικό τρόπο ξεδιπλώνει όλο το παρασκήνιο ενός λυρικού θεάτρου, σκορπίζοντας γνώση και άφθονο γέλιο… αλλιώς!

Ο ρόλος του Καραγκιόζη ενσαρκώνεται με ζωντάνια και πρωτοτυπία από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό, καθιστώντας την παράσταση μια φρέσκια και διαδραστική πρόταση στο θέατρο σκιών. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους που υπόσχεται να ψυχαγωγήσει και να εκπαιδεύσει, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση και η λυρική τέχνη μπορούν να συνυπάρξουν με χιούμορ και δημιουργικότητα.

Πρόγραμμα περιοδείας :

7 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Χανιά

Πρωινές παραστάσεις στις 10.00 και στις 12.00

9 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού, Ρέθυμνο

Πρωινές παραστάσεις στις 10.00 και στις 12.00

11 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αϊ-Γιάννη, Ανώγεια

Απογευματινή παράσταση στις 20.30

12 Μαΐου 2026 – Πάρκο Μίνως, Ιεράπετρα

Απογευματινή παράσταση στις 20.30

14 Μαΐου 2026 – Ιωάννου Κονδυλάκη / Σκαλοπάτια Πεζόστρατου, Σητεία

Απογευματινή παράσταση στις 20.30

Μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Νίκος Κυπουργός

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει

Λιμπρέτο: Θωμάς Μοσχόπουλος (με τη συνεργασία του συνθέτη)

Μεταγραφή για μικρό σύνολο: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια: Ελεάνα Τσίχλη

Ερμηνεύουν: Χάρης Ανδριανός (Βασιλιάς), Βάσια Ζαχαροπούλου (Μούσα), Νίκος Στεφάνου (Μουσικός)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

Το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του διακεκριμένου συνθέτη Νίκου Κυπουργού, μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνεχίζει να προσφέρει μια μουσικοθεατρική εμπειρία, εισάγοντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του μουσικού θεάτρου. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του έργου Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει, οι διασκεδαστικές ερμηνείες και η εξαιρετικά άμεση μουσική γραφή κάνουν τις βασικές έννοιες της μουσικής να μεταδίδονται απευθείας, σαν παιχνίδι, ακόμη και στο αμύητο κοινό.

Ο Βασιλιάς της μουσικής δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, όποιο μουσικό κομμάτι κι αν του παρουσιάζει ο Μουσικός της αυλής του. Τον Μουσικό από την απελπισία του έρχεται να βγάλει η Μούσα, που βρίσκει με τη σειρά της μια ευκαιρία να «ξαναμπεί στη δουλειά» από την οποία είχε αποκοπεί μετά τις ένδοξες εποχές του Σούμπερτ, του Μότσαρτ και του Μπαχ. Η Μούσα επιστρατεύει τις επτά νότες ως συμμάχους και εμπνέει στον Μουσικό ένα υπέροχο έργο. Ούτε κι αυτό, όμως, αφήνει ικανοποιημένο τον Βασιλιά! Είναι καιρός, λοιπόν, τη λύση να δώσει (όπως πάντα!) η φαντασία…

Το μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει αντλεί την έμπνευσή του από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά. Ακροβατώντας δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη λυρική παράδοση και τον παιγνιώδη μεταμοντερνισμό, το έργο αποτελεί μια ιδανική εισαγωγή τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων θεατών στις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία της μουσικής γραφής. «Το Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει δεν είναι ένα έργο που γράφτηκε για παιδιά. Μόνο αφού ολοκληρώθηκε κάποιοι είδαν σε αυτό ότι έχει επιπλέον έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που το κάνει κατάλληλο και για παιδιά. Φάνηκε, λοιπόν, με έναν τρόπο, αυτό που πάντοτε πίστευα: ότι, δηλαδή, ανάμεσα στα έργα για μεγάλους και στα έργα για παιδιά, τα όρια δεν είναι πάντοτε σαφή και ευδιάκριτα», σημειώνει ο συνθέτης Νίκος Κυπουργός.

Πρόγραμμα περιοδείας:

7 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης», Χανιά

Πρωινές παραστάσεις στις 10.00 και στις 11.30

9 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη», Ιεράπετρα

Πρωινές παραστάσεις στις 10.00 και στις 11.30

10 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», Σητεία

Πρωινές παραστάσεις στις 10.00 και στις 11.30

12 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων, Ανώγεια

Πρωινές παραστάσεις στις 10.00 και στις 11.30

13 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού, Ρέθυμνο

Πρωινές παραστάσεις στις 10.00 και στις 11.30



Συναυλία

Πολλά εν θέλω να σου πω…

Επιλογή τραγουδιών: Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Ζαχαρίας Καρούνης

Μεταφορά από τη βυζαντινή στην ευρωπαϊκή σημειογραφία: Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης

Moυσικό σύνολο: Γεράσιμος Παπαδόπουλος (ούτι), Στέλλα Βαλάση (σαντούρι), Διονύσης Θεοδόσης (κλαρίνο, καβάλ, φλογέρες), Στρατής Σκουρκέας (κρουστά)

Ο Ζαχαρίας Καρούνης και μια ομάδα τεσσάρων μουσικών επιλέγουν τραγούδια από τον κώδικα του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, χειρόγραφο 37. Πρόκειται για συλλογή τραγουδιών του 19ου αιώνα, των οποίων οι μελωδίες αποτυπώνονται στην αναλυτική βυζαντινή σημειογραφία, πάνω σε στίχους που αποπνέουν ρομαντισμό. Το κύριο θέμα των τραγουδιών είναι η αγάπη και κυρίως ο ανεκπλήρωτος έρωτας.

Η επιλογή των τραγουδιών έγινε από τον Ζαχαρία Καρούνη και τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Αρχικά εργάστηκαν χωριστά ενώ έπειτα συνέκριναν τα αποτελέσματα. Οι επιλογές και των δύο ταυτίστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων έγινε η επιλογή των τραγουδιών ήταν μουσικά, ερευνώντας κυρίως για πρωτότυπες μουσικές φράσεις, ομοιότητες με παραδοσιακά τραγούδια που έχουν φτάσει ως τις μέρες μας αλλά και ενδιαφέρουσες μουσικές φόρμες και μορφολογικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν τις συναντάμε συχνά σε παραδοσιακά τραγούδια. Επίσης, μεγάλο ρόλο στην επιλογή των τραγουδιών έπαιξαν τα ποιητικά κείμενά τους, ο λόγος δηλαδή που τα συνοδεύει. Προσπάθησαν να καλύψουν όλες τις γλωσσικές «ποιότητες», τις οποίες συναντάμε στην εν λόγω συλλογή τραγουδιών.

Το χειρόγραφο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης αρ. 37 αποτελεί –σύμφωνα με τη διατύπωση του εξωφύλλου του– μια «Μουσικὴ Συλλογὴ Τραγουδίων παλαιῶν τε καὶ νέων, μελοποιηθέντων καὶ τονισθέντων ὑπὸ Γεωργίου Κ. Ιωαννίτου Πρωτοψάλτου». Πρόκειται για έναν θησαυρό της μουσικής λαογραφίας, με περισσότερες από 230 καταγραφές στη σύγχρονη ψαλτική σημειογραφία λόγιων φαναριώτικων τραγουδιών (μερικά από τα οποία αποτελούν επώνυμες ή πιθανολογούμενες ανώνυμες δημιουργίες του ίδιου του Ιωαννίτη), δημοτικών τραγουδιών από ποικίλες περιοχές της Ελλάδας, κλέφτικων και μερικών οργανικών σκοπών. Το πλήρες όνομα του γραφέα του χειρογράφου είναι Γεώργιος Κωνσταντίνου Πήλελης, πρωτοψάλτης Ιωαννίνων, δάσκαλος και θεωρητικός της μουσικής, ο οποίος γεννήθηκε στα Γιάννενα πιθανότατα στο κατώφλι 18ου και 19ου αιώνα, διδάχθηκε τη λεγόμενη «Νέα Μέθοδο» από τους ίδιους τους δημιουργούς της στην Κωνσταντινούπολη και απεβίωσε το 1885.

Πρόγραμμα περιοδείας:

8 Μαΐου 2026 – Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου, Ρέθυμνο | Στις 19.30

9 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων, Ανώγεια | Στις 20.30

10 Μαΐου 2026 – Προαύλιος χώρος Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου, Ιεράπετρα | Στις 20.30

11 Μαΐου 2026 – Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Αικατερίνης, Σητεία | Στις 20.30

12 Μαΐου 2026 – Καθολική Εκκλησία Χανίων | Στις 20.30

13 Μαΐου 2026 – Πύλη Ιησού, Ηράκλειο | Στις 20.30



Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού

Ερμηνεύουν:

Βασιλική Καραγιάννη (υψίφωνος)

Γιάννης Χριστόπουλος (τενόρος)

Διονύσης Σούρμπης (βαρύτονος)

Πιάνο: Σοφία Ταμβακοπούλου / Χρήστος Σακελλαρίδης (Χανιά)

Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του λυρικού τραγουδιού παρουσιάζουν οι καταξιωμένοι μονωδοί της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος και Διονύσης Σούρμπης. Στο πιάνο η Σοφία Ταμβακοπούλου και ο Χρήστος Σακελλαρίδης (Χανιά). Το ξεχωριστό αυτό ρεσιτάλ θα προσφέρει στο κοινό μια υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημοφιλείς άριες, τραγούδια και αγαπημένα αποσπάσματα από το διεθνές και ελληνικό ρεπερτόριο της όπερας, της οπερέτας και του λόγιου τραγουδιού, σε μια προσεκτικά επιλεγμένη ανθολογία που αναδεικνύει τη δραματικότητα, το πάθος και τη λυρική ομορφιά του είδους. Μέσα από τις ερμηνείες των καλλιτεχνών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ή να επανασυνδεθεί με εμβληματικά έργα που έχουν σημαδέψει την ιστορία της όπερας.

Το ρεσιτάλ περιλαμβάνει συνθέσεις κορυφαίων δημιουργών, όπως οι Μότσαρτ, Ροσσίνι, Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ και Ραβέλ, καθώς και επιλογές από σημαντικά έργα του ελληνικού μουσικού θεάτρου, αλλά και τραγούδια των Κωνσταντινίδη και Σακελλαρίδη. Η συνύπαρξη διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου δημιουργεί ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που απευθύνεται τόσο σε μυημένους όσο και σε νέους ακροατές.

Πρόγραμμα περιοδείας:

8 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 21.00

10 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη»| Στις 21.00

12 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη», Ιεράπετρα | Στις 21.00

14 Μαΐου 2026 – Μεγάλο Αρσενάλι, Χανιά | Στις 21.00

Συναυλία

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Γιάννης Μπελώνης

Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Ερμηνεύουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Νίκη Γρανά

Συμμετέχει δεκαμελές μουσικό σύνολο: Θεόδωρος Μαυρομμάτης (φλάουτο), Ντιμίτρι Σαφαριάν-Σιμονένκο (όμποε), Χρήστος Καλούδης (κόρνο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί), Νίνα Λιντίτα (βιόλα), Νικόλας Καβάκος (βιολοντσέλο), Βασίλης Παπαβασιλείου (κοντραμπάσο), Γιάννης Μπελώνης (πιάνο), Αλέξανδρος Παντελιάς (κιθάρα), Μαρίνος Τρανουδάκης (κρουστά)

Συμμετέχουν οι τοπικές χορωδίες:

Χανιά: Χορωδία Cantilena Χανίων, υπό την αιγίδα του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων, εφηβική χορωδία του Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης και Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου και μέλη των χορωδιών Cantelina και Ωδείου Ιωάννης Μανιουδάκης

Ιεράπετρα: Μικτή Χορωδία Δήμου Ιεράπετρας

Σητεία: Χορωδία της Μουσικής Σχολής Αρετούσα

Ηράκλειο: Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Η συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του.

Μέσα από την ενορχηστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες των Παντελή Θαλασσινού και Νίκης Γρανά, του δεκαμελούς μουσικού συνόλου αποτελούμενου από σολίστ της Ορχήστρας της ΕΛΣ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.

Το πρόγραμμα έχει επιλεγεί με σκοπό να ψηλαφήσει τη λυρική όψη της θεοδωρακικής τραγουδοποιίας, ενθαρρύνοντας τον στοχασμό γύρω από αυτή την πυρηνική για το έργο και τη σκέψη του συνθέτη έννοια. Τα τραγούδια που θα ερμηνευτούν προέρχονται, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, από κύκλους τραγουδιώνπου αποκαλύπτουν ένα άλλο πρόσωπο του μεγάλου συνθέτη: λυρικότερο, εσωστρεφέστερο και ευαίσθητο, πέρα από το στερεότυπο του ρωμαλέου «θεοδωρακισμού».

Πρόγραμμα περιοδείας:

10 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί, Χανιά | Στις 20.30

12 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών, Ρέθυμνο | Στις 20.30

13 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης», Ανώγεια | Στις 20.00

15 Μαΐου 2026 – Πλατεία Ελευθερίας, Ιεράπετρα | Στις 20.30

17 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30

18 Μαΐου 2026 – Προμαχώνας Ιησού, Ηράκλειο | Στις 20.30

Μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης

Σκηνοθεσία, έρευνα, κείμενο: Γιάννης Μπλέτας

Ενδυματολογική επιμέλεια: Μαρία Βιβιλάκη – Muses Crete

Μουσική διδασκαλία: Ζαχαρίας Σπυριδάκης

Αφήγηση, κίνηση: Στυλιανός Θωμαδάκης

Αφήγηση, λύρα: Σήφης Καυκαλάς

Λύρα: Γιώργος Γυπαράκης

Λύρα: Μιχάλης Γιαννακάκης

Λαούτο: Αιμίλιος Βολανάκης

Χορεύει η Μαρία Βιβιλάκη

«Λέει ο μύθος, λέει ο θρύλος, λέει κι η παράδοση, λένε οι άνθρωποι – ο κόσμος πάντα λέει».

Ο Ανδρέας Ροδινός άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κρητική μουσική. Μέσα από την αφήγηση, τη ζωντανή μουσική, τη λύρα και θεατρικές σκηνές, το κοινό ταξιδεύει στη διαδρομή ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στη λύρα και στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης.

Η παράσταση αναδεικνύει σημαντικές στιγμές της πορείας του, τις εμπειρίες, τις δυσκολίες και το πάθος που χαρακτήριζε τη σχέση του με τη λύρα. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα – στοιχεία από τη ζωή σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ροδινός στη μουσική παράδοση.

«Λέει πως δεν υπήρξε άλλο χέρι, να χάραζε τη λύρα, να μυρίζει καλοκαίρι. Πως τριγυρνούσε στα χωριά μαζεύοντας σκοπούς: της στράτας νανουρίσματα, μοιρολόγια και καημούς, λύπες και χαρές, βεντέτες για έρωτες. Τους έδινε πνοή.

Λέει πως δεν φοβόταν τα μεσάνυχτα να σταθεί στο σταυροδρόμι, να μπει με τη λύρα του στον κύκλο τον χαραγμένο, με μαχαίρι από μαύρη λαβή, να παίξει για να πάρει το χάρισμα, από όντα νυχτόβια.

Λέει πως για μια γυναίκα με γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά, που μετρούσε χρόνους παραπάνω, μπήκε ο θάνατος μέσα του και άρχισε να τον μαραζώνει.

Λέει πως τελείωσε τη ζωή του ανάμεσα στα δέντρα στο βουνό και οι νότες, πικρές, ταξίδευαν στο άγιο πέλαγος, όμοιες με προσευχή. Οι δοξαριές του, γεμάτες πόνο και παράπονο, αντηχούσαν από τα σκοτάδια μέχρι το Ρέθεμνος: λέει πως το όνομά του ήταν ΡΟΔΙΝΟΣ».

Πρόγραμμα περιοδείας:

14 Μαΐου 2026 – Ρωσικός Στρατώνας, Χανιά | Στις 20.00

15 Μαΐου 2026 – Αλσύλλιο Προμαχώνα Ιησού, Ηράκλειο | Στις 20.00

16 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 20.30

17 Μαΐου 2026 – Θεατράκι σχολείου, Ανώγεια | Στις 20.30

23 Μαΐου 2026 – Τζαμί Ιεράπετρας | Στις 20.30

Προβολή ντοκιμαντέρ

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας

Ιδέα, έρευνα, σενάριο: Βασίλης Λούρας

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ασθενίδης, Βασίλης Λούρας

Παραγωγή: Στέλλα Αγγελέτου

Επιστημονικοί σύμβουλοι: Άρης Χριστοφέλλης, Σοφία Κομποτιάτη

Κινηματογραφική διανομή: CINOBO

Χορηγική υποστήριξη ντοκιμαντέρ: Οικογένεια Οδυσσέα Κυριακόπουλου και Φλωρίκας Κυριακοπούλου

Μετά από μια αξιοσημείωτη διεθνή πορεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, αλλά και στη γαλλική τηλεόραση (France 5), το ντοκιμαντέρ Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας θα συναντήσει το κοινό της Κρήτης. Το ντοκιμαντέρ (διάρκεια 103΄), σε ιδέα, έρευνα, σενάριο του Βασίλη Λούρα, σκηνοθεσία των Μιχάλη Ασθενίδη – Βασίλη Λούρα και παραγωγή της Στέλλας Αγγελέτου, φέρνει στο φως πολύτιμο αρχειακό υλικό και αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τελευταία ηχογράφηση πρόβας που έκανε η Μαρία Κάλλας στο σπίτι της στο Παρίσι, ένα μήνα πριν τον θάνατό της.

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να φωτίσει την περίοδο της προσωπικής και καλλιτεχνικής ενηλικίωσης της Κάλλας στην Αθήνα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1937 έως το 1945, καθώς και τα χρόνια μετά το 1957, όταν η παγκόσμια πλέον ντίβα επανασυνδέεται με την Ελλάδα. Τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά επιτεύγματα, τα άγνωστα ντεμπούτα, οι προσωπικότητες που την καθόρισαν, τα ορόσημα της πορείας της, αλλά και οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα των δεκαετιών του ’40 και του ’50, οι άδικες επιθέσεις που δέχτηκε, αποτελούν βασικούς άξονες της αφήγησης της δύσκολης αλλά και μυθιστορηματικής ζωής της Κάλλας, η οποία κινήθηκε πάντα στο μεταίχμιο μεταξύ θριάμβου και τραγωδίας.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ανέκδοτες ηχογραφήσεις, συνεντεύξεις, ηχητικά ντοκουμέντα, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία των πρώτων ετών της Κάλλας – μια ιστορία θριάμβου της θέλησης, του ταλέντου, της εργατικότητας, της αφοσίωσης, και ταυτόχρονα μια ιστορία αντίστασης σε κάθε δυσκολία και σε κάθε κακοποιητική συμπεριφορά.

Στις καινούριες συνεντεύξεις που έγιναν για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο γιος του ιδρυτικού Διευθυντή της ΕΛΣ Ιωάννης Μπαστιάς, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης, ο λυρικός καλλιτέχνης Άρης Χριστοφέλλης, ο Πρόεδρος των Υποτροφιών Μαρία Κάλλας Κωνσταντίνος Πυλαρινός, ο Στέφαν Χαίρνερ, γιος του αρχιμουσικού Χανς Χαίρνερ, που διηύθυνε την Κάλλας το 1944 στον Φιντέλιο, η μεσόφωνος Κική Μορφωνιού, που τραγούδησε με την Κάλλας στη Νόρμα και τη Μήδεια της Επιδαύρου, η Διευθύντρια του Εθνικού Ωδείου Χαρά Καλομοίρη, η Έφορος του Αρχείου του Ωδείου Αθηνών Στέλλα Κουρμπανά, η μελετήτρια του αρχείου Ζώρα, μουσικολόγος Σοφία Κοντώση, ο συνθέτης Φίλιππος Τσαλαχούρης κ.ά.

Βασικός κορμός της μουσικής αφήγησης του ντοκιμαντέρ είναι η ηχογράφηση από το ρεσιτάλ που έδωσε το 1957 στο Ηρώδειο, καθώς και άλλες θρυλικές στουντιακές και ζωντανές ηχογραφήσεις της Κάλλας. Επιπλέον στο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτονται για πρώτη φορά δύο πολύτιμες ανέκδοτες ηχογραφήσεις της Κάλλας: μία από το 1964 στη Λευκάδα και μία από το 1977 στο σπίτι της στο Παρίσι.

Πρόγραμμα προβολών:

15 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων | Στις 20.30

20 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», Σητεία | Στις 20.30

24 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη», Ιεράπετρα | Στις 20.30

25 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού, Ρέθυμνο | Στις 20.30

31 Μαΐου 2026 – Δημοτικός Κινηματογράφος Κήπος, Χανιά| Στις 21.00

Συναυλία

Alcedo Folk Group

Το σταυροδρόμι του κόσμου

Ενορχηστρώσεις, διασκευές: Alcedo folk band

Τραγούδι, βιολί, τζουράς: Μαρία Μιχαλάκα

Φλάουτο, φλογέρες: Στέφανος Χατζηαναγνώστου

Κιθάρα, τραγούδι: Θεοδώρα Αθανασίου

Φαγκότο, φυσαρμόνικα: Δημήτρης Κουφαλάκος

Τούμπα: Μενέλαος Μωραΐτης

Κρουστά, βιολί, μαντολίνο, κιθάρα, τραγούδι: Κώστας Κωνσταντάτος

Κρήτη: Ένα απίθανο σταυροδρόμι ιστορίας και πολιτισμών.

Alcedo folk band: Μια μουσική ομάδα με επιρροές ποικίλες και παλέτα πολύχρωμη.

Το σταυροδρόμι του κόσμου: Μια μουσική παράσταση με τραγούδια από την Κρήτη και από τόπους κοντινούς σε αυτήν, Ανατολή και Δύση, που άφησαν το καθρέφτισμά τους στο νησί. Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Βενετοί, Οθωμανοί και άλλοι άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην Κρήτη, με αποτέλεσμα ένα μωσαϊκό τεχνών και ιδεών.

Η βασική ιδέα της παράστασης Το σταυροδρόμι του κόσμου είναι να «ζωγραφίσει» την πολυπολιτισμικότητατης Κρήτης μέσα από διαφορετικές μουσικές, τραγούδια και χορούς φωτίζοντας έτσι μεφαντασία τις επιρροές της.

Πρόγραμμα περιοδείας:

17 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί, Χανιά | Στις 20.30

18 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών, Ρέθυμνο | Στις 20.30

19 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μεϊντάνι, Ανώγεια | Στις 20.30

20 Μαΐου 2026 – Πάρκο Μίνως, Ιεράπετρα | Στις 20.30

21 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30

Συναυλία

Μίκης Θεοδωράκης

Ασίκικο Πουλάκη

Στίχοι: Μιχάλης Γκανάς

Ενορχήστρωση, προσαρμογή, σαντούρι, μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Παίζει βιολί και ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αντώνιος Καλιούρης (κλαρίνο, φλάουτο), Νικόλαος Μέρμηγκας (μπουζούκι, λάφτα), Κώστας Γεδίκης (μπουζούκι), Απόστολος Βαλαρούτσος (κιθάρα), Κώστας Κωνσταντίνου (κοντραμπάσο), Δήμος Βουγιούκας (ακορντεόν), Κώστας Μερετάκης (κρουστά), Γιάννης Τσέρτος (πιάνο)

Το σπουδαίο έργο Ασίκικο Πουλάκη του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους Μιχάλη Γκανά, ζωντανεύει σε μια ξεχωριστή συναυλία. Την ενορχήστρωση και προσαρμογή του έργου Ασίκικο Πουλάκη υπογράφει, κατόπιν αιτήματος του ίδιου του συνθέτη, ο καταξιωμένος και πολυσχιδής συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης, ιδρυτής της ορχήστρας Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Η νέα προσέγγιση στο ιδιαίτερο αυτό έργο από τον Γιάννη Διονυσίου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, διακεκριμένη και πολυταξιδεμένη ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής που υπηρετεί με δημιουργικό τρόπο τη συνέχεια της πολυσυλλεκτικής σμυρναίικης παράδοσης, προσφέρει στο κοινό μια σύγχρονη και παραγωγική επανασύνδεση της θεοδωρακικής έμπνευσης με τις παραδοσιακές, ιωνικές της ρίζες.

Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες και ασυνήθιστες συνθέσεις του ανεξάντλητου έργου του Μίκη Θεοδωράκη, ο κύκλος τραγουδιών με τον παράξενο τίτλο Ασίκικο Πουλάκη προέκυψε χάρη στην πρωτοβουλία και τη γόνιμη συνεργασία μιας ομάδας καλλιτεχνών που περιλάμβανε τον ενορχηστρωτή Γιάννη Σπάθα (εμβληματικό κιθαρίστα του θρυλικού, αγγλόφωνου συγκροτήματος της δεκαετίας του ’70 Socrates Drank the Conium), τον τραγουδιστή Βασίλη Λέκκα και τον ποιητή Μιχάλη Γκανά, στους οποίους ο Θεοδωράκης εμπιστεύτηκε την πρώτη δισκογραφική κυκλοφορία του έργου το 1996.

Στον κύκλο Ασίκικο Πουλάκη κορυφώνεται ο, πολυετής όσο και υπόγειος, πειραματισμός του εβδομηντάχρονου, τότε, Θεοδωράκη με τους μελωδικούς δρόμους και τους ασύμμετρους ρυθμούς της μικρασιατικής παράδοσης. Συνιστά, παράλληλα, έναν όψιμο και συγκινητικό φόρο τιμής στη μητέρα του συνθέτη Ασπασία Πουλάκη (στο επώνυμο της οποίας οφείλεται και η ιδιότυπη ορθογραφία του τίτλου), καθώς και στην καταγωγή της, από τον Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Επιπλέον, χάρη στην πρωτοβουλία του Μιχάλη Γκανά, προστέθηκε στον κύκλο και το τραγούδι «Οι δρόμοι του Αρχάγγελου», εμπνευσμένο από την ομώνυμη αυτοβιογραφία του συνθέτη.

Πρόγραμμα περιοδείας:

18 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί, Χανιά | Στις 20.30

19 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών, Ρέθυμνο | Στις 20.30

20 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αρμί, Δημαρχείο, Ανώγεια | Στις 20.30

21 Μαΐου 2026 – Πλατεία Ελευθερίας, Ιεράπετρα | Στις 20.30

22 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30

Οπερέτα • Παραγωγή Εναλλακτικής Σκηνής Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Θεόφραστος Σακελλαρίδης

Θέλω να δω τον Πάπα!

Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη

Ενορχήστρωση για τετραμελές ενόργανο σύνολο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική διδασκαλία: Νίκος Βασιλείου

Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Τίνα Τζόκα

Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Σιγαλός (Βαρονάς), Βαγγέλης Μανιάτης (Λατρούδης), Τζούλια Σουγλάκου (Κυρία Λατρούδη), Χρύσα Μαλιαμάνη (Άννα), Νικόλας Μαραζιώτης (Αδριανός), Μαρισία Παπαλεξίου (Ρίτα), Αντώνης Κυριακάκης (Δημοσθένης)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί), Όσβαλντ Αμιράλης (κοντραμπάσο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν)

Η θρυλική οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη συνεχίζει την επιτυχημένη περιοδεία της ανά την Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ λυρικών ερμηνευτών και μουσικών.

Στην οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! (1920) ξεδιπλώνεται στο έπακρο η σύγχρονη αστική θεματολογία του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. O συνθέτης υπογράφει και το λιμπρέτο του έργου, το οποίο αποτελεί διασκευή στα καθ’ ημάς της φάρσας του Μωρίς Εννεκέν Οικιακές χαρές (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!

Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας.

Πρόγραμμα περιοδείας:

19 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», Σητεία | Στις 20.30

21 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη», Ιεράπετρα | Στις 20.30

23 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Χανιά | Στις 20.30