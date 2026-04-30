Χωρίς καινοτόμα φάρμακα κινδυνεύουν να μείνουν οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα

Σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση καινοτόμων φαρμάκων που αφορούν χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από σπάνια νοσήματα, φαίνεται να θέτει το νέο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) μέσω του Άρθρου 12, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία καθώς ενδέχεται να περιορίσει ουσιαστικά την πρόσβασή τους σε θεραπείες, ιδιαίτερα για άτομα με σπάνια και υπερ-σπάνια νοσήματα, σύμφωνα με την Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.).

Αναλυτικά η προτεινόμενη ρύθμιση συνδέει τη χορήγηση θεραπειών με την προηγούμενη αποζημίωσή τους σε τέσσερα ή πέντε κράτη μέλη της Ε.Ε., εισάγοντας ένα αυστηρό και δυνητικά αποκλειστικό κριτήριο. Παρότι γίνεται αναφορά σε εξαιρέσεις, η εμπειρία από τα Σπάνια Νοσήματα δείχνει ότι η πολυπλοκότητα, η ετερογένεια και η μοναδικότητα των παθήσεων καθιστούν αδύνατη την πλήρη κάλυψη όλων των πραγματικών περιπτώσεων. Έτσι, ασθενείς με επείγουσες ανάγκες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θεραπεία, όχι λόγω ιατρικών περιορισμών, αλλά εξαιτίας διοικητικών προϋποθέσεων που δεν αντανακλούν την πραγματικότητα.

Η Ε.Σ.Α.Ε. αναγνωρίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση του συστήματος, καθώς και την πρόθεση διασφάλισης της πρόσβασης σε κρίσιμες θεραπείες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάταξη κινδυνεύει να λειτουργήσει ως μηχανισμός αποκλεισμού, χωρίς αποδεδειγμένο δημοσιονομικό όφελος.

Ποιες είναι οι δέκα κατηγορίες των σπάνιων ασθενών που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θεραπεία

Η Ε.Σ.Α.Ε. παρουσιάζει δέκα πραγματικές κατηγορίες ασθενών που θα αποκλειστούν από το νέο πλαίσιο:

Ασθενείς που χρειάζονται άμεση θεραπεία για λόγους επιβίωσης, όπου ακόμη και μικρή καθυστέρηση οδηγεί σε αναπηρία ή απώλεια ζωής.

Φάρμακα με έγκριση FDA αλλά χωρίς ακόμη έγκριση EMA, συχνά για ταχέως εξελισσόμενες νόσους ή παιδιατρικούς πληθυσμούς.

Φάρμακα με έγκριση EMA που σε άλλες χώρες διατίθενται μέσω early access ή compassionate use, άρα δεν «μετρούν» στο κριτήριο αποζημίωσης.

Θεραπείες για νοσήματα που εμφανίζονται σε ελάχιστα κράτη μέλη, καθιστώντας το κριτήριο 4/5 μη εφαρμόσιμο.

Υπερ-σπάνιες μεταλλάξεις ή τοπικά γενετικά clusters, όπως σε Κρήτη, Δωδεκάνησα ή Κυκλάδες.

Φάρμακα μικρών βιοτεχνολογικών εταιρειών που δεν έχουν δυνατότητα άμεσης παρουσίας σε πολλές χώρες.

Θεραπείες που ακολουθούν περιορισμένη στρατηγική διάθεσης σε λίγα κράτη μέλη.

Θεραπείες για μικρούς υποπληθυσμούς ήδη σπάνιων νοσημάτων, με στόχευση συγκεκριμένων μεταλλάξεων.

Θεραπείες σε late-stage development ή πρώιμη πρόσβαση από τις ΗΠΑ, χωρίς διαθέσιμη εναλλακτική.

Τεκμηριωμένες off-label χρήσεις, ιδιαίτερα στην παιδιατρική ογκολογία και στα υπόλοιπα Σπάνια Νοσήματα, όπου αποτελούν καθιερωμένη κλινική πρακτική.

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι η ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στη φύση των Σπανίων Νοσημάτων, που η εξατομίκευση και η ευελιξία αποτελούν προϋπόθεση για την επιβίωση.

Η Ε.Σ.Α.Ε. τονίζει, επίσης, ότι η πρόσβαση στη θεραπεία δεν μπορεί να εξαρτάται από διοικητικά κριτήρια που δεν αντικατοπτρίζουν την κλινική πραγματικότητα. Η Ένωση παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για ουσιαστικό διάλογο, με στόχο την προσαρμογή της ρύθμισης ώστε να προστατεύει τους ασθενείς και να διασφαλίζει ένα σύστημα υγείας που δεν αποκλείει κανέναν.

Τα Σπάνια Νοσήματα σε αριθμούς:

• 50% των ασθενών είναι παιδιά.

• 30% των παιδιών δεν φτάνει τα 5 έτη.

• 35% των θανάτων στη βρεφική ηλικία σχετίζονται με Σπάνιες Παθήσεις.

• Μόνο το 5% διαθέτει εγκεκριμένη θεραπεία.

Σημειώνεται ότι η Ε.Σ.Α.Ε.Α εκπροσωπεί 500.000 ασθενείς στη χώρα μας μέσω 40 συλλόγων και σωματείων.

Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως το EURORDIS και το RDI.

