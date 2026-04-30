O καθοριστικός ρόλος της διάγνωσης του καρκίνου, της εξατομικευμένης αντιμετώπισης της νόσου καθώς και η πρόσβαση των ασθενών σε τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμες μόνο σε μεγάλα διεθνή κέντρα, αναδείχτηκαν μέσα από τον απολογισμό της τετραετούς δράσης του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας (ΕΔΙΜΟ).

Μέσα από τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 27 Απριλίου σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τονίστηκε ότι το πρόγραμμα του ΕΔΙΜΟ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εθνικές επενδύσεις στη σύγχρονη ογκολογική έρευνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα συγκροτήθηκε το 2022 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ΕΔΙΜΟ, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, συγκεντρώνει κορυφαία ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στόχος του δικτύου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μοριακών αναλύσεων που ενισχύουν την ιατρική ακριβείας και προσφέρουν στους ογκολογικούς ασθενείς πρόσβαση σε τεχνολογίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ήταν διαθέσιμες μόνο σε μεγάλα διεθνή κέντρα.

Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του, το ΕΔΙΜΟ έχει αναπτύξει 45 εξειδικευμένες αναλύσεις, με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 γιατρών, ενώ περισσότεροι από 1.500 ασθενείς έχουν ήδη ωφεληθεί από τις υπηρεσίες του. Έχουν πραγματοποιηθεί 2.000 παραπομπές για εξετάσεις υψηλής εξειδίκευσης, ενώ δημιουργήθηκαν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπως το πρώτο εθνικό μητρώο ογκολογικών ασθενών. Παράλληλα, το έργο συνέβαλε στη δημιουργία περισσότερων από 50 νέων θέσεων εργασίας και στην απασχόληση 35 ερευνητών.

Η απολογιστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και συγκέντρωσε εκπροσώπους της κυβέρνησης, της επιστημονικής κοινότητας και συλλόγων ασθενών.

Ο συντονιστής του ΕΔΙΜΟ, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, τόνισε ότι οι υπηρεσίες μοριακής διάγνωσης που προσφέρονται δωρεάν στους ασθενείς αποτελούν παράδειγμα του πώς η βασική έρευνα μπορεί να μεταφραστεί άμεσα σε κλινικό όφελος: «Είναι καιρός να γίνει και στη χώρα μας ό,τι γίνεται σε πολλές χώρες με προηγμένα συστήματα περίθαλψης, όπου τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας μεταφράζονται γρήγορα προς όφελος του ασθενούς. Η επέκταση, δε, της χρηματοδότησης του έργου θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τόσο τις υπηρεσίες ιατρικής ακριβείας προς τους πολίτες της χώρας όσο και να παράγουμε γνώση και τεχνολογία στον χώρο της μοριακής ογκολογίας», τόνισε ο κ. Στρατάκης.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη συνολική πρόοδο της χώρας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, επισημαίνοντας ότι το ΕΔΙΜΟ, μαζί με το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και τις νέες θεραπευτικές δυνατότητες, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ογκολογικής φροντίδας. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, χαρακτήρισε το ΕΔΙΜΟ «πρότυπο μεταφοράς της έρευνας στην πράξη», επισημαίνοντας ότι η ιατρική ακριβείας αποτελεί ήδη παρόν και όχι μελλοντική υπόσχεση.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέδειξε τη σημασία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της διασύνδεσης έρευνας και κλινικής πράξης, ενώ ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Βασίλης Χαρμανδάρης, σημείωσε ότι το ΕΔΙΜΟ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταφοράς της βασικής έρευνας σε καινοτόμες υπηρεσίες προς όφελος των ασθενών.

Ο απολογισμός του ΕΔΙΜΟ επιβεβαιώνει ότι η επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την ογκολογική φροντίδα στη χώρα. Με την ανάπτυξη νέων εργαλείων διάγνωσης, την ενίσχυση της ιατρικής ακριβείας και τη δημιουργία εθνικών υποδομών δεδομένων, το δίκτυο συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και ασθενοκεντρικού συστήματος υγείας.

ΠΣΦ: «Το Clawback στη Φυσικοθεραπεία δεν ενισχύει την οικονομία – Βλάπτει τη δημόσια Υγεία και τον κλάδο»

Το μπαχαρικό που «καταπολεμά» τον διαβήτη και προστατεύει την καρδιά

Μελάνωμα: Χρηστικός οδηγός για την προστασία του δέρματος από τον ανοιξιάτικο ήλιο