Το μπαχαρικό που «καταπολεμά» τον διαβήτη και προστατεύει την καρδιά

Ένα συνηθισμένο μπαχαρικό της κουζίνας ενδέχεται να οδηγεί τους επιστήμονες στην ανακάλυψη νέων τρόπων προστασίας του οργανισμού από τις μακροχρόνιες επιπλοκές του διαβήτη.

Πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει ότι η κουρκουμίνη -η φυσική ένωση που ευθύνεται για το έντονο κίτρινο χρώμα του κουρκουμά- θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών βλαβών που συνδέονται με τον διαβήτη τύπου 1. Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στο American Physiology Summit 2026 στη Μινεάπολη, ενισχύουν το ενδιαφέρον για τις δυνατότητες της κουρκουμίνης, πέρα από τις γνωστές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές της ιδιότητες.

Περισσότερο από ένα απλό μπαχαρικό

Η κουρκουμίνη μελετάται εδώ και καιρό για τα οφέλη της στην υγεία. Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια, Swasti Rastogi του Florida Institute of Technology, μπορεί να επηρεάζει ταυτόχρονα πολλαπλά συστήματα του οργανισμού: Από τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και τη μείωση της φλεγμονής έως την υποστήριξη της κυτταρικής λειτουργίας. Στην παρούσα μελέτη, έδειξε επίσης πολλά υποσχόμενη στη διατήρηση της υγείας της αορτής, της κύριας αρτηρίας του σώματος.

Γιατί η αγγειακή υγεία έχει σημασία στον διαβήτη τύπου 1

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια αυτοάνοση, δια βίου πάθηση, που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Ακόμη και με προσεκτική διαχείριση της ινσουλίνης, τα άτομα που πάσχουν από τη νόσο αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν, με την πάροδο του χρόνου, να βλάψουν τα αιμοφόρα αγγεία, οδηγώντας σε μειωμένη ελαστικότητα, διαταραχή της κυκλοφορίας και αυξημένη καταπόνηση της καρδιάς. Για τον λόγο αυτό, η προστασία της αγγειακής υγείας αποτελεί βασικό άξονα της έρευνας για τον διαβήτη.

Για να διερευνήσουν τις δυνατότητες της κουρκουμίνης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν εργαστηριακά μοντέλα με διαβήτη τύπου 1, συγκρίνοντας αυτά που έλαβαν κουρκουμίνη με εκείνα που δεν έλαβαν. Μετά από ένα μήνα, οι διαφορές ήταν αξιοσημείωτες. Οι αρουραίοι στους οποίους χορηγήθηκε κουρκουμίνη παρουσίασαν βελτιώσεις στην αγγειακή λειτουργία, παρόμοιες με αυτές των υγιών, μη διαβητικών ζώων.

Παρατηρήθηκαν αρκετές σημαντικές αλλαγές:

Μειωμένη φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία

Βελτιωμένη σηματοδότηση ασβεστίου, απαραίτητη για τη σωστή συστολή και χαλάρωση των αγγείων

Αποκατάσταση της ισορροπίας της πρωτεΐνης θερμικού σοκ 70, ενός πρωτεϊνικού συστήματος που συχνά διαταράσσεται στον διαβήτη

Συνολικά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της αντοχής και της ευκαμψίας των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο καρδιακών επιπλοκών που σχετίζονται με τον διαβήτη.

Ελπιδοφόρα -αλλά πρόωρα- ευρήματα

Αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι ειδικοί τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Η μελέτη διεξήχθη σε ζώα και η μεταφορά αυτών των ευρημάτων σε θεραπείες για τον άνθρωπο θα απαιτήσει εκτεταμένες κλινικές δοκιμές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απλή προσθήκη περισσότερου κουρκουμά στη διατροφή ή η λήψη συμπληρωμάτων χωρίς ιατρική συνταγή είναι απίθανο να φέρει τις ελεγχόμενες συνθήκες της μελέτης. Ο προσδιορισμός ασφαλών και αποτελεσματικών δοσολογιών -και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η κουρκουμίνη αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα- παραμένει ένα κρίσιμο επόμενο βήμα.

Η ιδέα ότι μια ένωση που βρίσκεται σε καθημερινά μπαχαρικά θα μπορούσε να συμβάλει σε ιατρικές θεραπείες είναι συναρπαστική, αλλά υπογραμμίζει επίσης την πολυπλοκότητα της μετατροπής φυσικών ουσιών σε θεραπείες.

Μελέτες όπως αυτή προσφέρουν μια γεύση για το πώς απλά, καθημερινά συστατικά μπορεί να εμπνεύσουν μελλοντικές ιατρικές θεραπείες, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ παραδοσιακών θεραπειών και σύγχρονης επιστήμης.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Μελάνωμα: Χρηστικός οδηγός για την προστασία του δέρματος από τον ανοιξιάτικο ήλιο

Σύνδρομο της ξηροφθαλμίας: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr για την παιδίατρο στη Σάμο: «Σε πέντε ημέρες έκανε 120 ώρες εφημερία»



