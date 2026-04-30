ΠΣΦ: «Το Clawback στη Φυσικοθεραπεία δεν ενισχύει την οικονομία – Βλάπτει τη δημόσια Υγεία και τον κλάδο»

Ένα εκρηκτικό μείγμα οικονομικής ασφυξίας έχει δημιουργηθεί στα φυσικοθεραπευτήρια όλης της χώρας, εξαιτίας της πολύχρονης εφαρμογής του μέτρου επιστροφής χρήματων clawback στον ΕΟΠΥΥ.

Η προσφυγή του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) εκδικάζεται την προσεχή Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, (ΣτΕ) με τον κλάδο να προσδοκά δικαίωση από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά, ο ΠΣΦ ζητάει την κατάργηση των μέτρων rebate και clawback (αναγκαστικές εκπτώσεις και επιστροφές χρημάτων αντίστοιχα, όταν οι συνεδρίες ξεπερνούν το πλαφόν), για το έτος 2024 στον ΕΟΠΥΥ. Η υπόθεση θεωρείται κομβική για το μέλλον του κλάδου, καθώς αφορά έναν μηχανισμό που έχει προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στη λειτουργία των φυσιοθεραπευτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Clawback για το 2025 ανήλθε στα 25.266.046 ευρώ, με τη συνολική κατατεθειμένη δαπάνη να φτάνει τα 104.966.046,50 ευρώ, έναντι επιτρεπόμενης δαπάνης 79.700.000 ευρώ. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε υπέρογκες υποχρεωτικές επιστροφές από τους φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν το κενό χρηματοδότησης του συστήματος.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Πέτρος Λυμπερίδης, επισημαίνει ότι η κατάργηση του μνημονιακού μέτρου των υποχρεωτικών επιστροφών αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» για τον Σύλλογο. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, μόνο για το 2025, οι φυσικοθεραπευτές παρείχαν 1.981.605 συνεδρίες δωρεάν, λόγω της υπερβάλλουσας δαπάνης που καλύφθηκε από τον ίδιο τον κλάδο.

Ο κ. Λυμπερίδης τονίζει ότι οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες υγείας και όχι εμπορεύσιμα αγαθά, ενώ παράλληλα έχουν αποδείξει την οικονομική συμβολή της Φυσικοθεραπείας στο σύστημα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, επιβαρύνονται με ποσά που δεν συναντώνται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή ή συγκρίσιμη χώρα διεθνώς.

Αξίζει να τονισθεί ότι τη στήριξή τους στον αγώνα των Ελλήνων φυσικοθεραπευτών για δίκαιη αμοιβή και βιώσιμες συνθήκες εργασίας, έχουν εκφράσει τόσο η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας όσο και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Ο ΠΣΦ έχει τεκμηριώσει πλήρως την αντισυνταγματικότητα του μέτρου, επισημαίνοντας ότι το Clawback δεν ενισχύει την οικονομία, αλλά αντίθετα υπονομεύει τη Δημόσια Υγεία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως εκτιμά πρόεδρος.

Ο επαγγελματικός κλάδος εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένει την κρίσιμη εκδίκαση της Δευτέρας, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών και τη βιωσιμότητα χιλιάδων επαγγελματιών υγείας.

