ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:43
29.04.2026 16:00

Η κινεζική Hongqi στοχεύει στο εργοστάσιο της Stellantis στην Ισπανία για την ευρωπαϊκή επέκτασή της

credit: AP

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων Hongqi βρίσκεται σε συνομιλίες με την Stellantis για την κατασκευή οχημάτων σε ένα από τα ισπανικά εργοστάσια της Stellantis, καθώς επεκτείνεται στην Ευρώπη, ανέφερει το Reuters.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Hongqi, η κρατική αυτοκινητοβιομηχανία FAW, διεξάγει τις συνομιλίες με την Stellantis μέσω της κινεζικής κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων Leapmotor. Τόσο η FAW όσο και η Stellantis είναι επενδυτές στην Leapmotor.

Η Hongqi θέλει να επιταχύνει την ευρωπαϊκή επέκταση της και τα σχέδιά της, να λανσάρει περισσότερα από δώδεκα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα στην περιοχή έως το 2028. Με την απόκτηση του εργοστασίου η εταιρεία θα αποφύγει να δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου.

Γνωστή στην Κίνα ως η εθνική μάρκα αυτοκινήτων του Μάο Τσε Τουνγκ, η Hongqi είναι μία από τις δεκάδες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που επεκτείνονται στο εξωτερικό με φιλόδοξους στόχους πωλήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κρατικοί όμιλοι Changan και Dongfeng.

Η Hongqi, που σημαίνει «κόκκινη σημαία», στοχεύει σε πωλήσεις 1 εκατομμυρίου οχημάτων ετησίως έως το 2030, με τουλάχιστον το 10% να βρίσκεται εκτός Κίνας. Η παραγωγή στην Ισπανία θα σηματοδοτήσει την πρώτη της βιομηχανική βάση στη Δυτική Ευρώπη.

Αυτή η πηγή ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει επίσης το Χονγκ Κονγκ ως πιθανή τοποθεσία παραγωγής, η οποία θα αντιμετωπίσει λιγότερους δασμούς στις εξαγωγές από την ηπειρωτική Κίνα, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

Η Leapmotor και η Hongqi κατέληξαν σε συμφωνία πέρυσι, σύμφωνα με την οποία η Leapmotor θα προμηθεύσει την Hongqi με μια πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Hongqi δήλωσε πέρυσι ότι θα λανσάρει 15 ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα στην Ευρώπη έως το 2028 σε 25 διαφορετικές αγορές και παρουσίασε το EHS5, ένα συμπαγές ηλεκτρικό SUV.

Η Stellantis πωλεί μοντέλα Leapmotor εκτός Κίνας και θα ξεκινήσει την παραγωγή οχημάτων για την νεοσύστατη εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων στο εργοστάσιό της στη Σαραγόσα αργότερα φέτος. Τα οχήματα Hongqi θα κατασκευάζονται επίσης στο εργοστάσιο της Σαραγόσα.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Stellantis βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την Leapmotor για την από κοινού ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού SUV με την επωνυμία Opel, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της κινεζικής εταιρείας, το οποίο θα παράγεται επίσης στη Σαραγόσα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

