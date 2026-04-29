ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:45
29.04.2026 17:12

KIEFER AI Open Hackathon 2026: Δυναμική εκκίνηση με 7 ομάδες και ανακοινώσεις για το μέλλον της ελληνικής Τεχνητής Νοημοσύνης

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, η KIEFER και η Sophea.ai, σε συνεργασία με την NVIDIA και τον οργανισμό OpenACC, κήρυξαν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 την επίσημη έναρξη του KIEFER AI Open Hackathon 2026. Πρόκειται για μια διοργάνωση-σταθμό, που φέρνει κοντά επτά επίλεκτες ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο καινοτομίας για το εγχώριο ΑΙ οικοσύστημα.

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της δια ζώσης φάσης στην Αθήνα, ο CEO της KIEFER, Χρήστος Πετρόχειλος, προχώρησε σε δύο ανακοινώσεις που αλλάζουν τα δεδομένα για τον κλάδο:

«Hacking Face»: Η KIEFER εισέρχεται στον κόσμο του Open Source

Η εταιρεία ανακοίνωσε το Hugging Face, το πρώτο δικό της πρωτόκολλο ανοιχτού κώδικα. Η κίνηση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της KIEFER στη συνεργατική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της παγκόσμιας κοινότητας των developers, προωθώντας τη διαφάνεια και την ελεύθερη ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Εισιτήριο για το πρώτο κυρίαρχο (Sovereign) Data Center της Ελλάδας

Σε μια κίνηση που δίνει ουσιαστική ώθηση στους συμμετέχοντες, ανακοινώθηκε ότι και οι επτά ομάδες του Hackathon θα αποκτήσουν προνομιακή πρόσβαση στο πρώτο data center στην Ελλάδα. Η υποδομή αναμένεται να λειτουργήσει τον Οκτώβριο του 2026, προσφέροντας στις ομάδες τη δυνατότητα να εργαστούν στην πρώτη ελληνική sovereign AI υποδομή από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Η «ελίτ» του Hackathon επί το έργον

Οι επτά ομάδες που διακρίθηκαν και συμμετέχουν, αξιοποιούν την κορυφαία υπολογιστική ισχύ των NVIDIA B200 Tensor Core GPUs για να αναπτύξουν εφαρμογές αιχμής σε πραγματικές συνθήκες:

  • The Mandalorians
  • Miru
  • Big O No
  • Tenkai
  • MEDΩ
  • TentaFlow
  • Magenta Pistols

Στο πλευρό τους βρίσκονται διαρκώς έμπειροι μηχανικοί της NVIDIA και της KIEFER AI, προσφέροντας καθοδήγηση για τη δημιουργία proof-of-concept εφαρμογών που μπορούν να σταθούν άμεσα στην αγορά.

Λίγα λόγια για τη διοργάνωση

Το KIEFER AI Open Hackathon πραγματοποιείται από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2026. Με επίκεντρο την Αθήνα και δυνατότητα υβριδικής συμμετοχής, το event εστιάζει στη βελτιστοποίηση (full-stack optimization) κρίσιμων υποδομών data center, συνδυάζοντας την ισχύ των CPU και GPU για την παραγωγή καινοτόμων λύσεων.

