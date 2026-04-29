ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:43
ADVERTORIAL

29.04.2026 17:08

Charlotte Foucteau: Η αξία του ανθρώπου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε ένα περιβάλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτατα και επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece και επικεφαλής της περιοχής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικών χωρών, συμμετείχε στο πάνελ “Digital Imperative: Leading Human-Centered Transformation in the Algorithmic Age” στο Delphi Economic Forum 2026.

Κατά την τοποθέτησή της, ανέδειξε ότι η συζήτηση γύρω από την «αντικατάσταση» του ανθρώπου από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι παραπλανητική, σημειώνοντας ότι «δεν μιλάμε για αντικατάσταση, αλλά για επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ανθρώπου εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη αξία». Όπως εξήγησε, η πραγματική αλλαγή δεν είναι η μετάβαση από τον άνθρωπο στην τεχνολογία, αλλά από την παρουσία ανθρώπων παντού, στη στοχευμένη παρουσία τους εκεί όπου δημιουργείται πραγματική αξία για τον πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Foucteau ανέδειξε τρεις βασικούς άξονες όπου η ανθρώπινη συμβολή παραμένει καθοριστική:

• στον σχεδιασμό των εμπειριών, δηλαδή στον τρόπο που διαμορφώνεται η συνολική εμπειρία του πελάτη,

• στην εκτέλεση, ιδιαίτερα στα λεγόμενα “moments that matter”, όπου ο πελάτης χρειάζεται κατανόηση, υποστήριξη και ενίσχυση της εμπιστοσύνης,

• και στη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο, όπου η ανθρώπινη κρίση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της υπευθυνότητας, της συμμόρφωσης και της ορθής λειτουργίας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η ΤΝ δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να τον μετακινήσει εκεί όπου δημιουργείται πραγματική αξία. Εκεί όπου χτίζεται η εμπιστοσύνη και διαμορφώνεται η σχέση με τον πελάτη. Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο».

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς τεχνολογικός, αλλά λειτουργικός, καθώς απαιτεί από τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και τις διαδικασίες τους, και όχι απλώς να ενσωματώσουν νέα εργαλεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα αυτή πραγματικότητα, τονίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να δημιουργήσει νέες προοπτικές εξέλιξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η TP Greece επενδύει σε ένα μοντέλο που συνδυάζει την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την ανθρώπινη κρίση και εξειδίκευση, εστιάζοντας στα σημεία όπου δημιουργείται πραγματική αξία για τον πελάτη.

Με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε ένα μοντέλο που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με τον ανθρώπινο παράγοντα, διαμορφώνοντας το μέλλον της εμπειρίας πελάτη σε έναν κόσμο όπου η σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας εξελίσσεται διαρκώς.

