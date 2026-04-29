ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:45
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

29.04.2026 17:01

Συνάντηση Γεωργιάδη-Πατούλη για το clawback των εργαστηριακών γιατρών – Τι δήλωσε ο υπουργός

Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών των κλινικών, των διαγνωστικών κέντρων και των εργαστήριων, που προκαλούνται από τις αναγκαστικές επιστροφές χρήματων (clawback) στον ΕΟΠΥΥ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα κατά τη συνάντηση που είχε ο υπουργός με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργο Πατούλη, συζητήθηκε το κρίσιμο ζήτημα clawback, που πληρώνουν οι ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όταν το κόστος των εξετάσεων υπερβαίνει το πλαφόν. Το μέτρο αυτό έχεις ως συνέπεια τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα τους. Μάλιστα ο επαγγελματικός κλάδος είναι στα «κάγκελα» καθώς πολλά από τα διαγνωστικά κέντρα τείνουν να βάλουν λουκέτο και πριν από λίγες ημέρες απειλούσαν ακόμα και με κινητοποιήσεις. Μάλιστα για το κρίσιμο ζήτημα του clawback, ο ΙΣΑ έχει τοποθετηθεί πολλές φορές προτείνοντας λύσεις ενώ έχει ζητήσει και συνάντηση με το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο για τους εργαστηριακούς ιατρούς.

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας

Ο κ. Γεωργιάδης αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, ανακοίνωσε ότι οι γιατροί δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν δυο δόσεις ταυτόχρονα από τον επόμενο μήνα: «Παρά τη θετική πορεία του clawback, το οποίο συνεχίζει να μειώνεται, η δοσοποίηση χρωστούμενων από τα clawback παρελθόντων ετών δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα, οδηγώντας στην ταυτόχρονη είσπραξη δύο δόσεων αντί για μίας. Κατόπιν συνεννοήσεώς μου με τον κύριο Θάνο Πετραλιά, κάναμε αποδεκτό το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του κυρίου Γιώργου Πατούλη και από τον επόμενο μήνα, θα πάμε πιο μπροστά τις δόσεις, έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι εργαστηριακοί να πληρώνουν ταυτόχρονα δύο δόσεις clawback. Με αυτόν τον τρόπο ελαφρύνουμε σημαντικά τη ρευστότητά τους και με τη διαρκή πτώση του clawback ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητά τους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα για τις επιστροφές του clawback και στις κλινικές και στα διαγωνιστικά κέντρα, αλλά κυρίως στα εργαστήρια. Ζητήσαμε από τον Υπουργό και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα μας, να υπάρχει πάγωμα των επόμενων μηνών στο επίπεδο των επιστροφών. Θεωρώ ότι είναι μία θετική εξέλιξη και ευχόμαστε με τη δύναμη όλων και κυρίως του Υπουργού, το clawback κάποια στιγμή να μηδενιστεί».

