Η κυτταρίτιδα είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς του γυναικείου δέρματος. Η δημιουργία της οφείλεται κυρίως στην ανομοιογενή εναπόθεση λίπους στο δέρμα και υποδόριο ιστό, όπως επίσης και στην κατακράτηση υγρών. Αυτό το φαινόμενο του επιφανειακού παγιδευμένου λίπους – S.T.F. συμβάλλει στην εμφάνιση της όψης φλούδας πορτοκαλιού.

«Έτσι δημιουργείται κακή κυκλοφορία του αίματος και μείωση της οξυγόνωσης του ιστού, με αποτέλεσμα το δέρμα να χάνει την ελαστικότητα του και να γίνεται ινώδες και επώδυνο. Τα πιο συνηθισμένα αίτια είναι οι

-ορμονικές δυσλειτουργίες,

-ο κληρονομικός παράγοντας,

-η κακή διατροφή,

-η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ,

-το κάπνισμα.

Τα σημεία του σώματος που κάνει πιο συχνά την εμφάνισή της η κυτταρίτιδα είναι οι μηροί, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική τους επιφάνεια, οι γλουτοί, τα γόνατα, η κοιλιά και τα μπράτσα», αναφέρει ο κ. Απόστολος Γαϊτάνης, Πλαστικός Χειρουργός, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής και συνεχίζει:

«Η μεσοθεραπεία σώματος δεν είναι απλώς μια αισθητική τάση, αλλά αποτελεί μία τεκμηριωμένη ιατρική πράξη που στοχεύει στην παθοφυσιολογία της κυτταρίτιδας και της τοπικής λιποδυστροφίας, βελτιώνοντας την εμφάνιση και την ψυχολογία».

Επιλέγουν τις μη επεμβατικές λύσεις

«Σε μια εποχή όπου η ανάγκη για μη επεμβατικές αλλά αποτελεσματικές λύσεις αυξάνεται, η μεσοθεραπεία έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στην κλασική κοσμητολογία και την επεμβατική ιατρική», τονίζει.

«Η κυτταρίτιδα δεν αφορά μόνο το λίπος, αλλά μια σύνθετη διαταραχή του υποδόριου ιστού που περιλαμβάνει μικροαγγειακή δυσλειτουργία, κατακράτηση υγρών και ίνωση. Η μεσοθεραπεία δρα πολυεπίπεδα: μέσω μικροενέσεων στο μεσόδερμα, χορηγούνται δραστικές ουσίες όπως φωσφατιδυλοχολίνη, δεοξυχολικό νάτριο, καφεΐνη, καρνιτίνη, καθώς και σύμπλοκα βιταμινών και ιχνοστοιχείων.

Οι ουσίες αυτές ενεργοποιούν τη λιπόλυση, βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία και ενισχύουν τη λεμφική παροχέτευση, μειώνοντας το οίδημα και τη φλεγμονώδη αντίδραση που συνοδεύει την κυτταρίτιδα. Ταυτόχρονα, διεγείρουν τους ινοβλάστες για παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, οδηγώντας σε ουσιαστική σύσφιξη και βελτίωση της δερματικής υφής.

Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ειδικές τεχνικές, που εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή των ουσιών. Η διαδικασία είναι σύντομη, με ελάχιστη ενόχληση και πρακτικά μηδενικό χρόνο αποθεραπείας, γεγονός που την καθιστά ιδανική για άτομα με απαιτητικό πρόγραμμα», προσθέτει.

Κλινικά, τα αποτελέσματα είναι ορατά ήδη από τις πρώτες συνεδρίες, με σταδιακή βελτίωση της όψης «φλοιού πορτοκαλιού», μείωση πόντων και αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος. Ένα πρωτόκολλο 4–8 συνεδριών, εξατομικευμένο βάσει του βαθμού κυτταρίτιδας και του μεταβολικού προφίλ του ασθενούς, θεωρείται συνήθως επαρκές, σύμφωνα με τον γιατρό.

«Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μεσοθεραπεία δεν αποτελεί μέθοδο γενικευμένης απώλειας βάρους, αλλά στοχευμένη θεραπεία περιοχών. Η επιλογή των δραστικών ουσιών και η σωστή ιατρική αξιολόγηση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, ενώ η συνδυαστική προσέγγιση με σωστή διατροφή και άσκηση μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα», επισημαίνει ο κ. Γαϊτάνης και καταλήγει: «Η μεσοθεραπεία σώματος, όταν εφαρμόζεται από εξειδικευμένο ιατρό, συνδυάζει επιστημονική ακρίβεια με αισθητικό αποτέλεσμα, προσφέροντας μία σύγχρονη, ασφαλή και ουσιαστική λύση για τη βελτίωση της σιλουέτας».

Διαβάστε επίσης:

Πρώτο Εθνικό Forum για το Πάρκινσον: «Ανάγκη για την άμεση δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη νόσο»

Breathwork: Η τεχνική της αναπνοής για να «νικήσετε» το στρες στη δουλειά

«Ασφυκτική» εφημερία με 150 ράντζα χθες στο Αττικό Νοσοκομείο