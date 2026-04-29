«Ασφυκτική» εφημερία με 150 ράντζα χθες στο Αττικό Νοσοκομείο

Σκηνές «πολέμου» εκτυλίχθηκαν και χθες στην εφημερία του Αττικού Νοσοκομείου με 150 ράντζα στους διαδρόμους και τους εξαντλημένους γιατρούς και νοσηλευτές να έχουν φτάσει στα όρια τους.

Οι διάδρομοι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) είχαν πλημμυρίσει από ασθενείς πάνω σε φορεία, που είχαν προσέλθει στην εφημερία του τριτοβάθμιου νοσοκομείο από όλη σχεδόν την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα «δεύτερο νοσοκομείο» μέσα στο θεραπευτήριο της Δυτικής Αττικής!

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το 50% των ασθενών προέρχονται από άλλους Νομούς, εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης των νοσοκομείων της περιφέρειας, που επιλέγουν το Αττικό γιατί διαθέτει όλες τις ειδικότητες που χρειάζονται.

«Στη χθεσινή εφημερία το Αττικό Νοσοκομείο ανέπτυξε 150 ράντζα με νοσηλείες ασθενών. Δημιουργήθηκε ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ΑΤΤΙΚΟ στους διαδρόμους. Οι συνάδελφοι νοσηλευτές, γιατροί και λοιπό προσωπικό σε απόγνωση. Πέφτουν κάτω, λιποθυμούν λαμβάνουν αναρρωτικές άδειες, παραιτούνται. Φταίει το Αττικό για αυτή τη κατάσταση; Ασφαλώς και όχι. Μπαλώνει τις τρύπες των περιφερειακών νοσοκομείων», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος περιγράφοντας την εικόνα της εσωτερικής μετανάστευσης των ασθενών που ψάχνουν να βρουν την υγεία τους στα νοσοκομεία της πρωτεύουσάς.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος, το 50% των ασθενών που προσέρχονται στα Επείγοντα και επίσης το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από άλλους νομούς.

«Περνάνε απ’ έξω από πολλά νοσοκομεία και καταλήγουν να αναζητούν υπηρεσίες στο Αττικό! Δεν πάει άλλο αυτό. Στο τέλος θα παραιτηθούν οι νοσηλευτές και το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο οι ευθύνες φυσικά δεν πρέπει να αναζητηθούν στους εργαζομένους, οι οποίοι εδώ και δύο δεκαετίες καλούνται να καλύψουν την υποστελέχωση των νοσοκομείων των περιφερειακών νοσοκομείων σε Φωκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησο: «Πληρώνουν την υπολειτουργία των περιφερειακών νοσοκομείων και τις πολλές ιατρικές εξειδικεύσεις που διαθέτει το Αττικό νοσοκομείο. Πλημμυρίζει το νοσοκομείο με παθολογικά περιστατικά παρ’ ότι η εποχική γρίπη υποχώρησε. Κάτι πρέπει να γίνει».

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις προκηρύξεις

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εστιάζει και στην έλλειψη ενδιαφέροντος των υγειονομικών προς το ΕΣΥ εξαιτίας της εργασιακής εξουθένωσης και των χαμηλών μισθών:

«Στη τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν λιγότερες των 10.000 αιτήσεων για πρόσληψη μονίμων. Δεν έκαναν αίτηση ούτε οι επικουρικοί, συμβασιούχοι εργαζόμενοι που είναι 20.000, προφανώς τρέμοντας στην ιδέα να προσληφθούν σε άλλο νοσοκομείο και να χρειαστούν ενοίκια με 800 ευρώ το μήνα που λαμβάνουν».

Η «θεραπεία του ΕΣΥ» είναι τα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ το κλειδί για την αντιμετώπισης των ελλείψεων στο ΕΣΥ είναι τα σοβαρά κίνητρα όπως: αυξήσεις μισθών, ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, μονιμοποίηση συμβασιούχων, αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των περιφερειών νοσοκομείων.

