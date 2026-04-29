Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης στην Αρκαδία: Νέο Ογκολογικό Τμήμα και έργα αναβάθμισης σε Νοσοκομείο Τρίπολης και Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης

Αυτοψία στα έργα αναβάθμισης που είναι σε εξέλιξη στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης και στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια», πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός, ανακοίνωσε παράλληλα και τις σημαντικές παρεμβάσεις στις υγειονομικές δομές της Αρκαδίας που έχουν ήδη δρομολογηθεί, με κορυφαία την κατασκευή του νέου Ογκολογικού Τμήματος στην Τρίπολη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία του υφυπουργού Παιδείας και βουλευτή Αρκαδίας Κωνσταντίνου Βλάση, του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Στο Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουνίου.

Ο υπουργός ξεναγήθηκε στους υπό ανακαίνιση χώρους και συνομίλησε με το προσωπικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας εδώ και 40 χρόνια. Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, το κτίριο παραδίδεται «ενεργειακά αυτόνομο, πράσινο, με φωτοβολταϊκά, νέο κλιματισμό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό». Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις προκηρύξεις για την κάλυψη κενών θέσεων, σημειώνοντας ότι θα επαναπροκηρυχθεί η θέση παιδιάτρου και οδηγού ασθενοφόρου, καθώς οι προηγούμενες διαδικασίες δεν απέδωσαν πλήρως.

Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης: Το νέο Ογκολογικό Τμήμα γίνεται πραγματικότητα

Επόμενος σταθμός του υπουργού ήταν το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου ενημερώθηκε από τη διοικήτρια Ευδοξία Παπαγεωργίου, για τον σχεδιασμό που αφορά την ανέγερση νέου Ογκολογικού Τμήματος. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Η προμελέτη προβλέπει την κατασκευή νέου κτηρίου δύο επιπέδων στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου:

Στο ισόγειο θα δημιουργηθεί σύγχρονη Ογκολογική Μονάδα 18 θέσεων, συνολικού εμβαδού 586 τ.μ.

Στον πρώτο όροφο θα αναπτυχθεί νέα κλινική 24 κλινών.

Αξίζει να τονισθεί ότι το κτήριο έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης κατά δύο επιπλέον ορόφους, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα στις 72 κλίνες νοσηλείας.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Υγείας και το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. «Πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφτηκε το γραφείο μου η άξια Διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τριπόλεως μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη. Μου έθεσαν ένα αίτημα στο οποίο συνέδραμε και ο βουλευτής Αρκαδίας και Υπουργός κύριος Βλάσσης, να εξασφαλίσουμε πόρους για να κάνουμε ένα σημαντικό έργο πνοής για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Να χτίσουμε επιτέλους την καινούργια του πτέρυγα στην οποία θα φτιάξουμε θέσεις για βραχεία νοσηλεία ογκολογικών ασθενών, για τις χημειοθεραπείες τους δηλαδή, και επέκταση των κλινών έτσι ώστε να αποφορτιστεί το νοσοκομείο το οποίο πλέον έχει εξελιχθεί σε μεγάλο κόμβο υγείας στην Πελοπόννησο και δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Το αίτημα έγινε δεκτό και ήρθαμε να το ανακοινώσουμε εδώ στο Νοσοκομείο Τριπόλεως».

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε την απόφαση για την ανέγερση της νέας πτέρυγας «έργο ουσιαστικό, που θα ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών υγείας και θα αναβαθμίσει τον ρόλο του νοσοκομείου στην περιοχή». Ο περιφερειάρχης τόνισε ακόμη τη στενή συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επέτρεψε την άμεση προώθηση του έργου.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η Αρκαδία αποκτά αναβαθμισμένες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας, ενώ η δημιουργία νέου Ογκολογικού Τμήματος στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής περίθαλψης στην Πελοπόννησο.

