Δημιουργία 40 Νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με Άνοια και Αυτισμό

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία αναπτύσσει το υπουργείο Υγείας, για τα άτομα με άνοια και αυτισμό. Για πρώτη φορά στη χώρα θα κατασκευαστούν 40 Μονάδες Ολικής Φροντίδας αποκλειστικά για αυτές τις δύο ασθένειες, με δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υπέγραψε την προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη των 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού 56.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021–2027.

Η προκήρυξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη διασφάλιση της καθολικής, ισότιμης και δωρεάν πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Οι νέες Μονάδες αποτελούν δομές σύγχρονου τύπου, οι οποίες θα παρέχουν:

υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας με διευρυμένη λειτουργία,

κατ’ οίκον φροντίδα μέσω Κινητών Κλιμακίων,

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα.

Οι Μονάδες σχεδιάζονται για την κάλυψη δύο ιδιαίτερα ευάλωτων και αυξανόμενων πληθυσμιακών ομάδων:

ατόμων με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές

ατόμων με άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές

Στόχος είναι:

η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στην κοινότητα,

η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών,

η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της Κυβέρνησης. Με την ανάπτυξη των νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, επενδύουμε σε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας, που φέρνει τις υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη και διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω. Για πρώτη φορά, δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών που παρέχει ολοκληρωμένες, δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, αλλά και ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Η ψυχική υγεία είναι δημόσιο αγαθό και η Πολιτεία οφείλει να την προστατεύει και να την ενισχύει με πράξεις».

Αναλυτικά οι 21 Μονάδες για άτομα με Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές θα αναπτυχθούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες: Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Λάρισας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Ηλείας , Αχαΐας, Κεντρικού Τομέα και Βορείου Αθηνών, Ανατολικής και Δυτική Αττικής, Κέρκυρας, Αργολίδας, Χίου, Σύρου, Ρεθύμνου.

Οι 19 Μονάδες για Άτομα με Άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές θα αναπτυχθούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες: Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Φλώρινας, Πρέβεζας, Μαγνησίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Λευκάδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λέσβου, Κω, Λασιθίου (Κρήτη).

