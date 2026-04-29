search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 15:50
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

29.04.2026 14:17

Πρώτο Εθνικό Forum για το Πάρκινσον: «Ανάγκη για την άμεση δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη νόσο»

Ως ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα δημόσια υγείας αναδείχθηκε η νόσος Πάρκινσον κατά τη διάρκεια του 1ου Εθνικού Forum που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ασθενών και Φροντιστών ΠΑΡ.ΚΙΝ.Σ.Ο.Ν στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή.

Η εθνικής εμβέλειας πρωτοβουλία έφερε σε ανοιχτό διάλογο την Πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα και τους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο.

Η πρόεδρος του Συλλόγου ΠΑΡ.ΚΙΝ.Σ.Ο.Ν., Φωτεινή Σκόνδρα, έδωσε έμφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στη συνεργασία με την Πολιτεία και τους επιστήμονες επισημαίνοντας ότι ο Σύλλογος έχει καταφέρει: «Όσα κάποτε δεν μπορούσε ούτε να διανοηθεί». Επίσης απηύθυνε μήνυμα ελπίδας σε όσους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της Πάρκινσον στην Ελλάδα μπορεί πλέον να συγκριθεί με άλλες χώρες.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης και της ανοιχτής συζήτησης γύρω από τη νόσο. Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πάρκινσον αποτελεί βασική προτεραιότητα, καλύπτοντας όλο το φάσμα της νόσου: «Για εμάς, στο Υπουργείο Υγείας, αποτελεί βασική προτεραιότητα η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Πάρκινσον, καθώς καλύπτει το σύνολο των αναγκών που αφορούν την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία, τη φροντίδα της ποιότητας ζωής των ασθενών και, βεβαίως, την αποκατάστασή τους».

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, επεσήμανε ότι είναι αναγκαίο η Ελλάδα να αποκτήσει ένα Εθνικό Σχέδιο που θα καλύπτει όλους τους άξονες: από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, την ισότιμη πρόσβαση σε νέες, σύγχρονες θεραπείες και την παρακολούθησή τους, έως την υποστήριξη ασθενών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, καθώς και την κοινωνική συμμετοχή. Ενώ τόνισε ότι το σημερινό Forum ενισχύει τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα για τους πάσχοντες από τη νόσο.

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς, Μιχαήλ Λιβανός, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, αναφέρθηκε στη συμβολική φωταγώγηση του Κοινοβουλίου ως πράξη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: «Ο πρώτος λόγος πρέπει να δίνεται στους ασθενείς και στους φροντιστές τους», είπε τονίζοντας την ανάγκη για ενότητα και υπέρβαση κομματικών διαφορών προς όφελος ενός ολιστικού εθνικού σχεδίου.

Ο Dr João Breda, εκπροσωπώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανέδειξε την ανάγκη για ολοκληρωμένα συστήματα υγείας που προσφέρουν συνεχή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας φροντίδα. Υπογράμμισε ότι ο ΠΟΥ στηρίζει την Ελλάδα στη βελτίωση των δομών, με την εμπειρία των ασθενών να αποτελεί οδηγό για τις πολιτικές υγείας.

Η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie, τόνισε ότι η έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ασθενών. Επισήμανε ότι απαιτείται φαρμακευτική πολιτική που αναγνωρίζει την καινοτομία και εξασφαλίζει πόρους ώστε οι θεραπείες να είναι προσιτές σε όλους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της AbbVie και συντονίστηκε από τη δημοσιογράφο Δήμητρα Ευθυμιάδου.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3