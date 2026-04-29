Το πρώτο γενόσημο σκεύασμα σεμαγλουτίδης ενέκρινε η Health Canada, ανάβοντας ουσιαστικά «το πράσινο φως» για τη δραστική μείωση της τιμής του Ozempic, που σήμερα κυμαίνεται από 200 έως και 400 ευρώ ανά δόση, στη μακρινή αυτή χώρα. Η απόφαση αφορά το γενόσημο της εταιρίας Dr. Reddy’s Laboratories και έρχεται λίγους μήνες μετά τη λήξη της καναδικής πατέντας αυτής της δημοφιλούς θεραπείας για τον διαβήτη τύπου 2 που μειώνει παράλληλα και το βάρος και είναι ανάρπαστη σε όλους όσους επιθυμούν να αδυνατίσουν.

Η Health Canada επιβεβαίωσε ότι, μετά από «ενδελεχή αξιολόγηση των δεδομένων», το γενόσημο σκεύασμα σεμαγλουτίδης πληροί τα πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας. Μάλιστα το νέο φάρμακο θα χορηγείται, όπως και το πρωτότυπο, σε εβδομαδιαία βάση σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 για τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου.

Η υπηρεσία τόνισε ότι τα γενόσημα είναι «φαρμακευτικά ισοδύναμα» με τα πρωτότυπα και αναμένεται να προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας.

Αξίζει να τονισθεί ότι το Ozempic και το Wegovy της Novo Nordisk έχουν φέρει επανάσταση στη θεραπεία του διαβήτη και της παχυσαρκίας, ωστόσο το υψηλό κόστος της αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο για πολλούς ασθενείς. Στον Καναδά, περίπου τρία εκατομμύρια ενήλικες λαμβάνουν φάρμακα GLP‑1 και σύμφωνα με τους ειδικούς πολλοί ακόμα θα ήθελαν να λάβουν αυτή τη θεραπεία ωστόσο το κόστος της είναι απαγορευτικό.

Σήμερα, η μηνιαία θεραπεία κοστίζει 200 έως 400 δολάρια, συχνά χωρίς κάλυψη από ασφαλιστικά ταμεία όταν χρησιμοποιείται για απώλεια βάρους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή φαρμακευτικής πολιτικής Mina Tadrous, με τρία γενόσημα διαθέσιμα, η τιμή μπορεί να μειωθεί έως και 100 δολάρια ανάλογα με τη δόση. Ήδη η Health Canada εξετάζει οκτώ επιπλέον αιτήσεις γενοσήμων της δραστικής ουσίας σεμαγλουτίδης.

Προσοχή στις παρενέργειες

Η καθηγήτρια ιατρικής Kaberi Dasgupta χαρακτήρισε την έγκριση «εξαιρετική εξέλιξη», επισημαίνοντας ότι τα γενόσημα μειώνουν σημαντικά το κόστος. Ωστόσο, η ίδια προειδοποίησε ότι η σεμαγλουτίδη παραμένει συνταγογραφούμενο φάρμακο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς ιατρική παρακολούθηση. Επιπροσθέτως τόνισε δεν είναι κατάλληλο για άτομα με διατροφικές διαταραχές, η απότομη διακοπή μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία επαναπρόσληψη βάρους και απαιτείται σωστή διατροφή και άσκηση για διατήρηση μυϊκής μάζας. «Με ένα τόσο ισχυρό εργαλείο υπάρχουν πάντα πιθανοί κίνδυνοι», σημείωσε η Δρ. Dasgupta.

Σημειώνεται ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πότε το γενόσημο της Dr. Reddy’s θα φτάσει στα φαρμακεία. Η Health Canada δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όλων των γενόσημων σεμαγλουτίδης.

Πηγή: canada.ca

